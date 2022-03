Fysiek geweld na een belediging is nooit begrijpelijk

Will Smith met zijn Oscar voor Beste Acteur. Voordat hij het beeldje in ontvangst mocht nemen, sloeg Smith de komiek Chris Rock in het gezicht vanwege een grap over zijn vrouw. Beeld WireImage

Als een filmster, u weet wel, een held waar miljoenen mensen naar opkijken, het podium oploopt om een andere ster in zijn gezicht te slaan, is dat niet alleen een stukje ‘filmgeschiedenis’, zoals hét moment van de Oscars zondag direct werd genoemd.

Voor de enkeling die het heeft gemist: komiek Chris Rock mocht een Oscar uitreiken en maakte een smakeloze grap over de echtgenote van acteur Will Smith. Smith stond op, stormde naar voren, gaf Rock een klap en riep daarna twee keer dat Rock de naam van zijn vrouw niet meer in zijn ‘fucking’ mond moest nemen.

Uitgebreid getroost

Als het iemand anders was geweest dan Will Smith (of een andere acteur van gelijksoortig statuur), was hij met ferme hand de zaal uit gedirigeerd, maar Smith mocht naar zijn stoel teruglopen, werd uitgebreid getroost door andere sterren en won later een Oscar. Zijn tijd op het podium gebruikte Smith dit keer om, in tranen, te vertellen dat hij zijn familie nu eenmaal moet verdedigen. Net als de man die hij speelde in de film waarvoor hij zojuist dat beeldje had gewonnen, de vader van tenniskampioenen Venus en Serena Williams.

De collega’s in Hollywood hadden voorzichtig begrip voor Smith, en zo was ook de toon op sociale media en in talkshows. Slaan is natuurlijk niet netjes. Geweld is altijd verkeerd. Maar. De woorden van Rock waren ook ‘gewelddadig’. En het is begrijpelijk dat iemand zijn vrouw wil verdedigen.

Will Smith (rechts) geeft de komiek Chris Rock voor een miljoenenpubliek een klap in zijn gezicht. Beeld REUTERS

Die bijval verbijsterend, want fysiek geweld heeft niets te maken met ridderlijkheid. Dit is wat men ‘giftige mannelijkheid’ noemt: een man die ontploft omdat hij (vanwege zijn vrouw) in zijn eer wordt aangetast en zichzelf vervolgens niet kan beheersen. Wat moeten de miljoenen mensen denken die opkijken naar de uiterst succesvolle, sympathieke en machtige Smith? Dat dit de manier is waarop een man zoiets oplost?

Machtige mannen

Ja, Smith heeft een dag later sorry gezegd en de Oscar Academy stelt dat het dit gedrag ‘veroordeelt’ en het gaat ‘onderzoeken’. De Academy zou er goed aan doen Smith volgend jaar niet uit te nodigen. Om het signaal te geven dat ook machtige mannen (die zeker in deze industrie jarenlang misbruik maakten van hun positie) niet ongestraft wegkomen met onwenselijk gedrag. Dát zou pas filmgeschiedenis zijn.