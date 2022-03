Frits Philips legde mij uitvoerig uit waarom hij geen zaken wenste te doen met het (toen nog) communistische Rusland

In een oorlog is vaak niets wat het lijkt. Helden blijken verraders en verraders blijken helden. Je vijanden blijken achteraf je vrienden te zijn geweest en vice versa.

Vorige week schreef ik over Arkadi Dvorkovitsj, voorzitter van de wereldschaakbond Fide, die zich had uitgesproken tegen de oorlog in Oekraïne. Hij was van 2012 tot 2018 vicepremier van Rusland onder Poetin en Medvedev. Ik schreef: ‘Hij zegt zich voorlopig nog veilig te voelen in Rusland, maar als hij echt meent wat hij zegt, moet niemand verbaasd zijn als hij straks wordt gearresteerd in zijn eigen Fide-kantoor in Moskou.’

Is het zover?

Schaakbestuurders van binnen en buiten de bond proberen hem te redden, maar wie hem belt, krijgt een gezellig muziekje te horen. Geen Dvorkovitsj. Ik schrijf dit, want misschien is zijn geval te vergelijken met dat van de Chinese tennisster Peng Shuai, die enige tijd zomaar verdween nadat zij een Chinese bestuurder had beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

Daarnaast werd ik attent gemaakt op een interview dat Dvorkovitsj in 2018 heeft gegeven aan het BBC-programma Hard Talk. Daarin ontkent hij tegen de klippen op dat Rusland iets te maken heeft gehad met de moordaanslag op Sergej Skripal, de geheim agent die samen met zijn dochter in Salisbury werd vergiftigd met een zenuwgas van Russische makelij. Dvorkovitsj loog daar keihard over, zoals Russische overheidsdienaren over alles en iedereen altijd liegen. Dus wie weet wat voor een vreemd spel in het Kremlin wordt gespeeld met de Fide-president.

Europa, waar de herinnering aan oorlog bijna was uitgedoofd, lijkt volkomen onthand met het drama dat zich in Oekraïne afspeelt. In de Volkskrant stelde Sander Schimmelpennick een soort morele herbewapening voor, genoemd naar de spiritueel-christelijke beweging (Moral Re-Armament), die even voor WO II in Oxford werd gesticht. Om twee redenen moest ik daar een beetje om lachen. Ten eerste omdat de westerse democratie die wij erop nahouden toch de beste manier is om je moreel te wapenen tegen dictatuur en tirannie, en ten tweede omdat de Morele Herbewapening een oude herinnering bij mij boven bracht.

In 1978 had ik als jongmaatje in de journalistiek het plan opgevat om Frits Philips te interviewen. Daar leek geen enkele kans op, maar voor het weekblad Vrij Nederland ben ik toen op de bonnefooi naar Freudenstadt gereisd, een plaatsje diep in het Zwarte Woud. Ik had vernomen dat de Morele Herbewapening daar een bijeenkomst voor de jeugd zou organiseren en dat een vooraanstaand lid van de beweging, meneer Frits Philips zelf, daarbij misschien aanwezig zou zijn.

In het stadstheatertje trad een dansende kinderschaar op met als thema: wanneer iedereen een beetje aardig voor elkaar is, komt er nooit meer oorlog. De voorstelling was nauwelijks begonnen of Philips stapte binnen en werd vol ontzag naar een stoel op de eerste rij geleid. Na afloop ben ik op hem afgestapt en tot mijn stomme verbazing wilde hij mijn dappere tocht naar het Zwarte Woud belonen.

De volgende morgen werd ik opgehaald door een limousine, die mij naar een kraaiennest bracht boven op een berg. Daar mocht ik Philips twee uur lang interviewen, zonder de aanwezigheid van enige pr-man. Philips sprak vrijuit op zijn hakkelende, bijna stotterende manier.

Wat ik mij herinner, is dat ik uitvoerig uitgelegd kreeg waarom Philips uit morele overwegingen geen zaken wenste te doen met het (toen nog) communistische Rusland. Wel vroeg Philips zich af hoelang dat in een globaliserende wereld vol te houden was. Later is Philips inderdaad zaken gaan doen met de Russen en daar zal nu vermoedelijk wel weer een eind aan zijn gekomen. Alles verandert en toch blijven sommige dingen hetzelfde.

Een hoogst interessante man, die Frits Philips. Bij Vrij Nederland geloofden ze eerst niet dat het me was gelukt. Omdat VN liever geen kapitalistische ondernemers aan het woord liet, werd het stuk tenslotte ergens achteraan op pagina 48 – of zo – geplaatst, ver achter een kleuterportret van Igor Cornelissen die weer de een of andere trotskist had ontdekt. Mijn tegenwerping dat Karl Marx nog gelieerd is geweest aan de Philips-dynastie haalde weinig uit.

Jaren later heb ik nog een brief ontvangen van Digna Hintzen-Philips (1930-2018), de oudste dochter van Frits Philips. Ze schreef dat ik daar in de bergen ontvangen moest zijn door vrienden van de familie, want haar vader was een matig man, die niet grossierde in landgoederen. Philips had alleen in Friesland een buiten. Ook vertelde ze dat haar vader nog op zijn 97ste erg bij de pinken was. Hij had een keer op televisie een interview gegeven aan Willibrord Fréquin, die hem had gevraagd naar de grootste blunder uit zijn leven. Waarop meneer Philips zonder aarzeling had geantwoord: ‘Toestemming gegeven voor dit interview!’