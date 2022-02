Freek, #MeToo geldt ook voor dieren

Freek Vonk met een jonge neushoorn. Beeld anp

Brief van de dag

Dan ben je als Freek Vonk professor, doctor in de biologie, je titel staat zelfs op al je socials, heb je veel kinderen enthousiast gemaakt voor de wonderen van de natuur en als er weer een nieuwe tv-serie van je natuuravonturen gepromoot moet worden, laat je je bijten door een haai, tapijtpython, kaaiman of nu weer een tijgermeerval. En dat heel breed delen met veel foto’s. Ja, een mooie teaser voor je serie.

Maar Prof. Dr. Freek Vonk, je weet zelf dat een dier aanvalt als het zich in het nauw gedreven voelt, dus waarom moet je steeds dieren aanraken, achterna zwemmen, oppakken, showen voor de camera? Laat ze met rust! #MeToo geldt ook voor dieren! Dit is ook grensoverschrijdend gedrag. Geef je publiek het goede voorbeeld en laat alle levende wezens in hun waarde en laat ze vooral met rust.

Jikke Vermeulen, Amsterdam

Hartzeer

In De mysterieuze wintersterftegolf, wordt gezocht naar de oorzaak van ongeveer duizend onverklaarde doden in de winter van 2021. Met de groeiende aandacht voor de psycho-sociale gevolgen van de coronacrisis, is het opvallend dat uitsluitend naar medische en datagedreven oorzaken wordt gezocht.

Laat ik de onderzoeker van het CBS nog een suggestie doen. Gegeven door een tante van 91, die in de winter van 2021 kerngezond haar heup brak. In het ziekenhuis besloot ze dat het genoeg was. Haar man en iedereen van haar generatie was al overleden en kleinkinderen bleven vaker weg vanwege corona. Geen uitgestelde zorg, geen gemiste booster of late registratie. Gewoon hartzeer in een steeds leger leven.

Ja, onderzoek dat maar eens.

Bart de Voogd, ‘s-Hertogenbosch

Tegenflitsers

Dark Kitchens bieden jongeren werkgelegenheid en inkomen, maar er zit wel een donkere kant aan dat steeds sneller bezorgen per fiets: de afname van de verkeersveiligheid. Gisteren stormde verspreid over de dag vier keer een aan de verkeerde kant van het fietspad racende flitsbezorger op mij (fietser van 74) af. Eenmaal gebeurde dit in het donker en eenmaal dwong de bezorger mij van het fietspad af.

Nu ben ik wel wat tegen de stroom in fietsenden gewend, maar sinds de komst van de flitsbedrijven loopt het de spuigaten uit. Iemand al een hoger dagrecord aan tegenflitsers gescoord?

Christine Sijbesma, Den Haag

Ophef

Hoe komt het toch dat er regelmatig ophef is over een heel laat doorgebroken inzicht - en oprechte verbazing daarover - bij de een of andere auteur over iets dat de gemiddelde burger al lang duidelijk is? Nu staat de krant vol over Joris Luyendijk met zijn ‘zeven vinkjes’, maar eerder was dat het geval bij Rutger Bregman dat ‘de meeste mensen deugen’.

Niek van Dijk, Mont Saint Jean (Frankrijk)

Achtste vinkje

Wat mij heeft verbaasd in alle analyses van de ‘vinkjes’-theorie van Joris Luyendijk is dat niemand opmerkt dat hij een achtste vinkje is vergeten: namelijk dat hij gezond is van lijf en leden.

In het Engels noemt men dit ‘able-bodied’ en ik zoek nog naar een goede Nederlandse vertaling. Maar het feit dat Luyendijk zich zonder problemen ook letterlijk overal kan bewegen waar hij wil, is mijns inziens absoluut nog een vinkje dat erbij moet.

Gezond zijn en lichamelijk niet gehinderd worden in je doen en laten, is een privilege waar we ons nog te weinig bewust van zijn.

Ira Charumbira, Leiden

Bedotten

Als homogenezing strafbaar wordt, zou een reisje naar Lourdes dat ook moeten zijn, vindt Max Pam in zijn column, want het is beide bedotterij.

Homoseksualiteit is echter geen ziekte en zogenaamde genezing vindt plaats onder druk van buitenaf en komt (meestal) niet voort uit een behoefte van de homoseksueel zelf. Het baat niet, maar schaadt wel.

In tegenstelling tot de deelnemers aan reisjes naar Lourdes, die wel van alles mankeren, daar dolgraag van zouden genezen en met hun onderneming hopen op een wonder. Door dat te verbieden, ontneem je die wanhopigen hun recht op hoop en op het placebo-effect, dat soms wonderen doet. Baat het niet, dan schaadt het ook niet.

Wat dat betreft kun je de halve beauty industrie ook wel gaan verbieden met hun peperdure zalfjes en smeerseltjes. Maar gelukkig hebben we in dit land de vrijheid om ons te laten bedotten of niet.

Rosalie van Woerkom, Vogelenzang

Spanning

Volt staat door de affaire rond Kamerlid Nilüfer Gündogan onder hoogspanning. De vraag is: gelijkspanning of wisselspanning. De een laat zich namelijk moeilijker transformeren dan de ander.

Peter Severijns, Maastricht