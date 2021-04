Franse ex-generaals waarschuwen in controversiële brief voor burgeroorlog, tot onvrede van Defensie

Anti-fascisten tijdens een demonstratie van ‘gele hesjes’ in Parijs, september 2020. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

Ze kunnen niet langer zwijgen of onverschillig blijven over het lot van hun prachtige land. Want laat het duidelijk zijn: ‘Frankrijk is in gevaar.’ Met die onheilspellende woorden openen twintig gepensioneerde generaals hun brief aan president Macron, diens kabinet en het Franse parlement.

In de brief, vorige week gepubliceerd in het ultraconservatieve weekblad Valeurs Actuelles, waarschuwen de militairen dat Frankrijk in verval raakt. Door welke ‘dodelijke gevaren’ het land wordt bedreigd? Door antiracisten - die ‘onrust, zelfs haat zaaien tussen bevolkingsgroepen’. Door mensen ‘die ons land, haar tradities en cultuur minachten’. En door ‘het islamisme en de hordes uit de banlieue’ die delen van Frankrijk willen loszingen van de Republiek.

De brief is, behalve door de generaals, ondertekend door bijna honderd hoge officieren en ruim duizend militairen.

Als de bestuurders van het land, president Macron voorop, deze gevaren niet snel uitbannen, dreigt volgens de ondertekenaars het ergste. Dan zal het door hun laksheid tot een uitbarsting komen, wordt het leger tot ingrijpen gedwongen, zal ‘een burgeroorlog een einde maken aan de groeiende chaos en zullen er, onder uw verantwoordelijkheid, duizenden doden vallen’.

Dreigen deze briefschrijvers nou met een staatsgreep? En wie zijn deze militairen eigenlijk, vragen Franse media zich af. Niet alleen de inhoud was explosief. De brief verscheen precies zestig jaar na de militaire couppoging tegen generaal De Gaulle, uit protest tegen de onafhankelijkheid van Algerije. En juist op die dag roepen hooggeplaatste militairen op tot een opstand - wat betekent dat?

Kort na de publicatie gooide Marine Le Pen olie op het vuur door zich solidair te verklaren met de ondertekenaars. ‘Als burger en politica onderschrijf ik uw analyses en deel ik in uw verdriet’, schreef de leider van Rassemblement National, eveneens in Valeurs Actuelles. Ze nodigde de militairen deel te nemen aan de strijd van haar partij. Linkse politici reageerden op hun beurt woedend en verbijsterd. Een oproep tot een heksenjacht, in naam van de Republiek, die eindigt met de dreiging van een burgeroorlog, vatte een partijlid van La France Insoumise (Opstandig Frankrijk) samen - ‘worden we wakker?’

Uiteindelijk kwam de minister van Defensie Florence Parly zondag met een reactie, nadat de krant Libération vertwijfeld had uitgeroepen waar de regering bleef: ‘Hebben zij, die zo druk zijn met de strijd tegen onveiligheid, hier dan niets over te zeggen?’

Laten we helder zijn, zei Parly, die de publicatie veroordeelde als onverantwoord: ‘De ondertekenaars hebben geen enkele functie meer in onze strijdkrachten en vertegenwoordigen niemand dan zichzelf.’ Later voegde ze eraan toe onderzoek uit te voeren naar wie de briefschrijvers zijn en riep ze op tot sancties tegen actieve militairen.

Een van de prominente ondertekenaars bleek ex-generaal Christian Piquemal, die in 2016 werd gearresteerd vanwege zijn rol in een anti-migrantendemonstratie in Calais. Andere generaals buiten dienst zijn volgens nieuwsmedium FranceInfo actief in kringen van complotdenkers, extreem-rechts, en in de cirkel rond Renaud Camus - de Franse denker die vooral bekend is vanwege zijn samenzweringstheorie over omvolking (‘Grand Remplacement’).

Een paar weken geleden nog publiceerde Mediapart een onderzoeksdossier naar neonazistisch gedachtengoed binnen de strijdkrachten. De onderzoekswebsite identificeerde zo’n vijftig militairen die op sociale media poseren met hakenkruisvlaggen, swastika-tatoeages en Hitlergroeten.