Franse boeren vertelden ons: een ezel schrikt wolven af

Een roedel wolven. Beeld Getty Images/iStockphoto

Medardo de Marchena

Met recht vroeg historicus Sander van der Horst aandacht voor het antikoloniale ­activisme in Suriname en Indonesië. Inderdaad, er dienen nog heel wat verhalen van verzet belicht te worden. In zijn beschouwing schitteren ‘de laatste resten tropisch Nederland’ door afwezigheid. Laten we de ontwikkelingen van wat ooit Curaçao en onderhorigheden heette, consequent meenemen; een belangwekkend voorbeeld ter illustratie.

In 1929 publiceerde Medardo de Marchena (1899-1968) een Papiamentstalig schotschrift waarin hij onstuimig uithaalde naar het koloniale bestuur, de rooms-­katholieke missie en het internationale grootkapitaal op Curaçao. Vijf jaar vóór Anton de Kom zijn Wij slaven van Suriname publiceerde, hekelde De Marchena in ­ongekend felle bewoording het racisme en de hypocrisie van de blanke elite en de uitbuiting van de Afro-Curaçaose bevolking. Door de uitgave van zijn pamflet ­Ignorancia ó Educando un pueble (Onwetendheid of De vorming van een volk) kwam hij in beeld bij de inlichtingendienst op het eiland.

Er zouden nog meer opruiende artikelen van zijn hand verschijnen. Inspanningen om De Marchena gevangen te zetten en het zwijgen op te leggen, mislukten tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Toen maakte oorlogswetgeving het mogelijk om De Marchena op te pakken vanwege het risico staatsgevaarlijk ­gedachtengoed uit te dragen, zoals hij al zou hebben gedaan. Hij bracht de oorlogsjaren door in een interneringskamp op Bonaire.

Pogingen om hem voor de rest van zijn leven in een psychiatrische inrichting op te sluiten, konden met moeite worden voorkomen. Na de oorlog zou hij zich niet meer persoonlijk in publicaties uiten. Hij verkoos de veiliger weg van het mentorschap van politici op de Benedenwindse eilanden.

Het pamflet verscheen vorig jaar voor het eerst in Nederlandse vertaling, waarbij een uitgebreide inleiding licht werpt op de historische context, de voedings­bodem en de agressieve reactie van het ­koloniale bestuur. Medardo de Marchena is geen man om aan voorbij te gaan.

Aart G. Broek, historisch socioloog, Leiderdorp

Doembeeld

Het is een doembeeld: als over enkele jaren het aantal wolven in Nederland is toegenomen, dan zal het beest mensen aanvallen. Tientallen fietsers, vooral kinderen en ouderen, zullen worden gedood en honderden gewond. Gelukkig is het een toekomstbeeld. Maar wacht eens, het is nu al zo. Alleen heet het beest niet wolf. Het heet automobilist.

Thomas de Boer, Groningen

Ezels

Een tip van mij voor de boeren in Drenthe. Koop een ezel en laat die tussen de schapen lopen. We hebben in de Cevennen (Frankrijk) twee weken met een ezel door de bergen getrokken en hoorden daar van boeren dat een ezel wolven afschrikt. Wel graag twee ezels kopen, want ze zijn niet graag alleen.

Geerdien & Henk Moraal, Waalre

Airco

Er is veel discussie over de vraag of de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh nu wel de geëigende plek is voor een ­klimaattop. Ik zou willen voorstellen om in alle vergaderzalen en de hotelkamers van de gedelegeerden de airco uit te zetten. Dat spaart energie en dan raken ze misschien doordrongen van de urgentie van het probleem en de gevolgen als zij niet tot drastische maatregelen besluiten.

Marlies Jansen, Oegstgeest

Klassenstrijd

Tegen de achtergrond van de in deze krant plaatsvindende discussie over de wenselijkheid van een vernieuwde economische en culturele klassenstrijd, zijn de uitingen rondom het lot van de arbeiders die in Qatar onder erbarmelijke omstandigheden hebben gewerkt aan het bouwen van voetbalstadions op zijn minst ontluisterend.

Misschien is het een goed idee om na het WK-voetbal die stadionbouwers (diegenen die het dus hebben overleefd) naar Nederland te laten komen. Die zijn vast wel bereid om tegen een lager loon en slechtere arbeidsomstandigheden het werk te doen van vele van die Oranje-fans, al dan niet wonend in vrolijk oranje-gekleurde straten, die nu luidkeels laten weten geen enkele boodschap te hebben aan de uitbuiting van arbeiders in Qatar.

In hun werkloze vrije tijd kunnen deze fans dan, na het verwijderen van Oranje-versieringen, zich verdiepen in wat ooit internationale solidariteit tussen arbeiders heette en vooral waarom dat belangrijk was en nog steeds is. Arbeiders die hun schouders ophalen voor uitbuiting van arbeiders elders graven uiteindelijk gretig mee aan hun eigen graf.

Rodney van den Beemd, Landgraaf

Keuzes

Ik krijg AOW en daarnaast een piepklein pensioentje en heb een aanzienlijke post aan ziektekosten. Toch heb ik geen enkel probleem om rond te komen, ik kan zelfs regelmatig een gift aan een of ander project doen. Het is een kwestie van keuzes maken en wat is daar mis mee? Wij zijn te veel gewend geraakt aan en, en en en.

Regien Vocks, Diepenveen

Begrotingsregels

De Europese Commissie stelt voor de begrotingsregels te versoepelen. Dit, om te voorkomen dat landen met grote staatsschulden spijkerhard moeten bezuinigen. Grote drijvers achter dit voorstel zijn Frankrijk en Italië. In de krant van 10 november stond dat men in Frankrijk en Italië ongeveer vijf jaar eerder met pensioen gaat. Mijn voorstel: eerst dit ‘zuidelijke voordeel’ aanpakken, dan lost het schuldenprobleem zich grotendeels vanzelf op.

H.W. Saatkamp, Renkum

Garnaal

In het recept van Onno Kleyn (Volkskeuken, 8/11) worden gamba’s gebruikt. Kunnen jullie alsjeblieft in alle recepten met gamba’s of andere grote garnalen ­gebruikmaken van biologische exemplaren? Bij de niet-biologische worden namelijk de ogen geknipt (ook met keurmerk) om de dieren eerder aan te zetten tot eitjes leggen. Ik wil niemands plezier in koken en eetlust bederven, maar het is om te huilen dat zelfs een garnaal niet meer ontkomt aan de wrede mens.

Ilona Dekker, Nieuwegein

Prijsplafond

Veel Kamerleden en zelfs leden van het kabinet zijn bang dat energiebedrijven nog meer geld gaan overhouden van de 20 miljard die de coalitie erin stopt. Is het niet veel eenvoudiger om de regeling van 190 euro voor elk huishouden, iets verhoogd, ook in 2023 te gebruiken?

Economen en Kamerleden maken zich zorgen over het grote bedrag. Voer dan een heffing van 1 procent op vastgoed in. Dat levert 13 miljard op volgens het rapport van Laura van der Geest, ex -voorzitter van het Centraal Planbureau. Het is efficiënt en treft vooral de bovenkant en de topinkomens. Ja, het is een mini basis­inkomen, maar laten we dat maar niet hardop zeggen.

Alexander de Roo, voorzitter Vereniging Basisinkomen, Oosterbeek