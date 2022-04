Frans peilingencircus draait op volle toeren: ‘Er zijn geen verkiezingen zonder kleine of grote plotwendingen’

De Franse president en leider van politieke partij La République en Marche (LREM) Emmanuel Macron spreekt bewoners van het plaatsje Spézet toe tijdens een campagnebijeenkomst voor de verkiezingen. Beeld AFP

Blader door een willekeurige Franse krant of kijk naar een willekeurige Franse tv-zender en geheid dat je stuit op een opiniepeiling of een politieke barometer. Fransen zijn gek op hun sondages met hun lawine aan cijfers, percentages en prognoses. Vooral in verkiezingstijd, zoals nu bij de stembusgang voor een Franse president. Ter illustratie: in 2017 waren er 560 peilingen tijdens de campagne voor de Franse presidentsverkiezingen. Dat record wordt deze verkiezingen vrijwel zeker verbroken.

De strekking van deze peilingen: de huidige president Emmanuel Macron staat al maanden ruim voor, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour en Valérie Pécresse strijden om een troostplekje in de tweede en beslissende stemronde op 24 april en traditioneel links hangt met slechts enkele procentpunten in de touwen.

Geen wonder dus dat kwaliteitskrant Le Monde de strijd om het Élysée heeft getypeerd als ‘une campagne fantôme’ (‘een spookcampagne’). En Franse kiezers steeds vaker aangeven niet eens de moeite te willen nemen om tijdens de présidentielles naar de stembus te gaan, omdat de opiniepeilingen toch al een overwinning voor Macron voorspellen.

Bewijzen de opiniepeilingen de Franse politiek en journalistiek een slechte dienst? Hebben de peilingen inderdaad gevolgen voor Macron, voor de toon van het debat en voor de politieke verhoudingen? Kortom, kan je stellen dat de peilingen de gebeurtenissen in Frankrijk vormgeven in plaats van erop anticiperen?

Of is er sprake van een electoraal rookgordijn? En maken de combinatie van covid en de oorlog in Oekraïne de uitkomst van de presidentsverkiezingen komende zondag en 24 april onvoorspelbaarder dan experts in het analyseren van stempatronen de Fransen doen geloven?

Rudi Wester studeerde Franse taal en letterkunde, was jarenlang recensent van Franse literatuur en directeur van het Institut Néerlandais in Parijs.

‘Volgens de wet moeten in Frankrijk opiniepeilingen altijd vergezeld gaan van het aantal personen dat ondervraagd is en van de waarschuwing over de foutenmarge van 2 procent naar boven of naar beneden. Vergeefse moeite, discussieprogramma’s en het Franse publiek nemen de cijfers als vaste waarheden aan. Nuttig is wel dat peilingen een tendens kunnen aangeven. En dat kan een psychologisch effect op de kiezer hebben, men schaart zich niet graag achter een verliezende presidentskandidaat. Zo riep een wanhopige Valérie Pécresse, gezakt naar 9,5 procent, afgelopen weekend tegen haar gehoor: ‘Het is aan u om te kiezen, niet aan de onderzoeksbureaus.’

‘Maar peilingen zijn geen voorspellingen, alles kan nog gebeuren. Scandeerden duizenden Fransen op een bijeenkomst van Éric Zemmour ‘Macron moordenaar!’? Hup, een paar procent eraf. Verbergt Marine Le Pen handig haar jarenlange connecties met Poetin en hamert zij consequent op het verlies van koopkracht voor haar armlastige achterban? Ze benadert opeens gevaarlijk dicht de percentages van Macron. De afgelopen dagen riepen 2.500 kunstenaars en intellectuelen op om de ultralinkse Jean-Luc Mélenchon te steunen. Wat zal het effect daarvan zijn?

‘Macron stuit met zijn Jupitergedrag veel Fransen tegen de borst. Men vindt hem deskundig, maar men houdt niet van hem. Er zijn nog een paar dagen te gaan voordat de Fransen op zondag naar de stembus gaan. De uitslag is ongewis, daar valt geen peil op te trekken.’

Laurent Chambon is een Franse politicoloog die zich bezighoudt met minderheden in de politiek in Nederland en Frankrijk. Hij schreef onder meer een boek over Marine Le Pen.

‘De Franse media moeten van de wet zorgen dat iedereen spreektijd krijgt, proportioneel aan de prognoses. Dit jaar is Éric Zemmour (fascistische kandidaat) overal te zien, terwijl hij waarschijnlijk onder de 10 procent gaat scoren. Jean-Luc Mélenchon (extreemlinks) zal het mogelijk net zo goed doen als Marine Le Pen (extreemrechts), en toch blijft hij nauwelijks zichtbaar. Ook wordt van veel kandidaten slechts één zinnetje (petite phrase) uitgezonden, meestal buiten alle context. Journalisten tonen zich weinig kritisch. Slechts drie Franse kranten hebben bericht over de financiële steun van Vladimir Poetin aan de campagne van Marine Le Pen en Éric Zemmour.

‘Intussen bevindt Emmanuel Macron zich vlak voor de eerste stemronde komende zondag midden in een enorm schandaal, dat nauwelijks door de pers wordt gemeld. Zeer kundige hoge ambtenaren moeten in Frankrijk zeer hard en lang studeren en daarna binnen hun ministeries decennia lang alles onderzoeken. Toch heeft Macron externe consultants meer dan een miljard euro betaald om met powerpoints te komen vol clichés en ‘Google onderzoek’. Het gaat hier nog verder dan corruptie: Macrons beleid voor corona, het onderwijs of werkloosheid heeft hij niet op het werk van de hoge ambtenaren gebaseerd, maar op de armoedige powerpoints van adviesbureau McKinsey. Dat zouden we overal moeten horen.’

Niek Pas is universitair docent Franse contemporaine geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en schreef onder meer over Macron en de nieuwe Franse revolutie.

‘Het belang van prognoses moeten we niet onder- en zeker niet overschatten. Fransen hebben meer dan voldoende mogelijkheden zich te oriënteren op de huidige twaalf presidentskandidaten. Dezen zijn in oude en nieuwe media present, schrijven campagneboeken, toeren door het land en spreken op massabijeenkomsten.

‘Stringente regelgeving zorgt in principe voor gelijke spreektijd en duidelijke financieringsplafonds. Macron heeft daar met inachtneming van bestaande wettelijke kaders slim op ingespeeld. Hij stelde zijn officiële kandidatuur zo lang mogelijk uit en voerde in presidentiële tijd al campagne. Maar ook dergelijke foefjes hebben weinig invloed op de vanouds eigen en grillige dynamiek van présidentielles.

‘Er zijn geen verkiezingen zonder kleine of grote plotwendingen. In 2017 was het ambachtelijke onderzoeksjournalistiek van Le Canard Enchaîné die alle prognoses naar de prullenbak verwees. Nepbanen uit zijn tijd als kamerlid deden de gedoodverfde winnaar François Fillon de das om.

‘Dat de huidige campagne voor links leest als de kroniek van een aangekondigde dood heeft met het peilingencircus weinig van doen. Wel met onvermogen antwoorden te vinden voor Macrons handig gemanoeuvreer, met ideologische beperktheid die een nieuw pakkend verhaal in de weg zit en, ten slotte, met politieke ego’s die de roep om een eenheidskandidaat halsstarrig hebben genegeerd.’

Frederik Dhondt is hoofddocent rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel en Frankrijk-kenner.

‘De Franse peilingbureaus registreren tendensen, maar voorspellen niet. Een onderzoek van het Centre de recherches de Sciences Po (Cevipof) leert dat veel kiezers zich afkeren van het huidige politieke aanbod en misschien thuisblijven. De peilingen hebben al jaren geschreven aan een narratief zonder haalbare alternatieven voor Macron, waarvan ze nu de gevolgen registreren.

‘De meeste Fransen geven in peilingen aan geen extreme oplossingen te willen: zowel kiezers van de linkse Parti Socialiste als van de centrumrechtse Les Républicains zijn naar Macron gevlucht. Hij heeft in deze mini-campagne evenwel geen duidelijk binnenlands verhaal. De kritiek dat Macron slechts een président des riches (president voor de rijken) zou zijn herleeft nu door de McKinsey-affaire en zijn plan om de pensioenleeftijd van 62 naar 65 jaar te verhogen. Deze recente sfeerschepping kruist met de jarenlange ‘storytelling’ in de media, die ook nog eens de extreemrechtse Le Pen hebben voorgesteld als een mainstreamkandidaat.

‘Deze cocktail kan verschillende effecten hebben. De peilingen hebben het falen van klassieke alternatieven geregistreerd. Zondag zal de stemming uitwijzen of dit klopt.’