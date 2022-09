Frans Bromet duikt met De Burgerwacht in kleinkneuterig Holland – en geeft zich gewonnen

Tegenlicht zette de boel maandagavond lekker dik aan met opzwepende muziek, spannende beelden van anonieme Brabantse gebouwen en mensen die zich in witte pakken hesen. Het bleek een opwarmertje voor een onderzoek naar ‘het geheim van ASML’, een bedrijf met ‘meer invloed op ons leven dan welk ander Nederlands bedrijf ook’. Het Veldhovense bedrijf maakt machines om microchips mee te maken. Dat zoiets kleins zó groot kan worden, blijkt wel uit het feit dat er een hevige geopolitieke strijd gaande is om die chips.

Maar hoe kan een relatief obscuur bedrijf uit Veldhoven ineens een grote speler worden op het geopolitieke toneel? Om die vraag te beantwoorden, kreeg het Tegenlicht-team bij hoge uitzondering een kijkje achter de schermen van het miljardenbedrijf. En hoewel chipmachines misschien niet heel sexy klinken, leverde de aflevering een fascinerend inkijkje op.

Want hoewel alles groots is aan ASML, werd vooral de nuchterheid gevierd. CEO Peter Wennink werd bijvoorbeeld geïntroduceerd als een onzeker, stotterend jongetje uit Huizen dat vroeger toevallig goed kon rekenen. Enkele decennia later staat hij als topman tussen presidenten op het wereldtoneel. Zo waren er meerdere mooie contrasten binnen de aflevering, die vooral inzicht gaf in de identiteit van het bedrijf. ASML bleek een opvallende smeltkroes, met in totaal 125 nationaliteiten op de werkvloer, die allemaal ‘de taal van de technologie’ spreken. Zo bezien kon het geheim van ASML vooral worden samengevat in de optelsom van talenten, die al die slimme machines ‘een ziel’ geven.

Na al die Brabantse werelddominantie kon het contrast haast niet groter met de Zuid-Hollandse buurtwacht in De Burgerwacht van Frans Bromet. De documentairemaker schoot weer eens vol in de roos met zijn portret van kleinkneuterig Holland in al zijn goedbedoelde bemoeizucht. Bromet trok naar het dorpje Rhoon-Noord, waar bezorgde burgers zelf een Burgerwacht hebben opgericht. Dat was nodig, omdat alle hulpdiensten verder waren wegbezuinigd, tot de hondenpoepzuiger aan toe.

Vergadering van de buurtwacht, met opperhoofd Hans in geruite bloes. Beeld KRO-NCRV

Initiatiefnemer van de buurtwacht is Hans, een grote lobbes die zichzelf ziet als een tweede vader van de jeugd. ‘Zijn’ buurtpreventie heeft succes op meerdere fronten: De buurtwacht hielp minstens 45 huishoudens uit de brand, en droeg – naar eigen zeggen – succesvol bij aan het terugdringen van het aantal inbraken. Het aantal inbraken kon inmiddels zelfs niet meer lager, ‘omdat je dan sowieso een stijging krijgt’. Dit was buurtwachtpraat op hoog niveau.

Maar de grootste bijdrage van de buurtwacht bleek uiteindelijk vooral de versterking van de sociale cohesie. Voor veel vrijwilligers is de buurtwacht een plek om samen te komen en mensen te ontmoeten. Bromet vroeg zich geregeld – terecht – af of de buurtpreventie niet iets te ver doorsloeg in bemoeizucht, maar moest zich uiteindelijk gewonnen geven: dit bleken toch vooral heel goeiige mensen die gewoon iets goeds willen doen voor hun buurt, omdat niemand anders er een zier om geeft. Je gunde ze direct een nieuwe hondenpoepzuiger.