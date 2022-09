Frankrijk worstelt andermaal met seksistisch en seksueel geweld in de politiek

Adrien Quatennens geeft in Lille een korte speech tijdens de campagne voor de linkse presidentskandidaat Jean-Luc Mélenchon eerder dit jaar.. Beeld Elisa Maenhout

Het was nogal een tirade ja, dat vond hij zelf ook. Maar het moest een keer genoeg zijn. Dat vrouwen vrijuit kunnen spreken, daar is Eric Dupond-Moretti, de Franse minister van Justitie, ook voorstander van. Maar de rechtspraak kan niet zomaar opzij worden gezet.

Buitengewoon geagiteerd reageerde de minister dinsdag op een persconferentie op de polemiek rond twee vooraanstaande linkse politici, die zich kort na elkaar terugtrokken na beschuldigingen van geweld tegen hun (ex-)partners. Twee affaires die beide in gang waren gezet via de media.

Dat begon een week geleden. Adrien Quatennens, de kroonprins van het radicaal-linkse La France Insoumise, trad terug als coördinator van de partij nadat hij zijn vrouw Céline een mep bleek te hebben gegeven. Het incident kwam aan het licht door het satirische weekblad Canard Enchainé, dat onthulde dat Céline een melding had gedaan bij de politie (zonder aangifte te doen).

Maandag volgde het terugtreden van Julien Bayou als secretaris van de Franse groene partij EELV. Zijn partijgenoot, ecofeminist Sandrine Rousseau, had enkele dagen eerder bij televisiezender France 5 verteld dat de ex-partner van Bayou hem beschuldigt van psychologisch geweld. Volgens Rousseau had de vrouw zich gemeld bij de onderzoeksgroep van de partij die zich richt op seksueel en seksistisch geweld. Wat de beschuldiging precies inhoudt is onbekend, maar er zou geen sprake zijn van strafbare feiten en geen aanklacht zijn ingediend. Wel doet de partij intern onderzoek.

Publieke beschuldigingen

Buitengewoon gevaarlijk, oordeelde Dupond-Moretti dinsdag over de kwesties. De minister vreest voor veroordeling op basis van publieke beschuldigingen zonder dat justitie eraan te pas komt. Daarin staat hij niet alleen. Als het om publieke personen gaat, wordt informatie die wordt gedeeld in de media verwelkomd als bewijs, waarschuwden twee advocaten maandag in een opiniestuk in dagblad Le Monde. Dat is niet alleen schadelijk voor de beschuldigde, schrijven ze, maar ook voor de structuur die het gedrag niet heeft kunnen voorkomen. Deze structuur moet juist in neutrale omstandigheden kunnen onderzoeken wat er precies is gebeurd.

Tegelijkertijd is media-aandacht juist cruciaal om seksistisch en seksueel geweld in de Franse politiek aan te kaarten, stellen activisten al langere tijd. ‘Sinds 2016 houd ik me bezig met dit vraagstuk. Intussen weet ik heel goed dat politieke partijen niets doen als dit soort zaken intern blijft’, zei Mathilde Viot, partijgenoot van de gesneuvelde kroonprins Quatennens, eerder dit jaar tegen de Volkskrant. ‘Alleen de media kunnen hierin beweging brengen.’

Kafka

Of die beweging de juiste kant op gaat, wordt nog betwist. ‘Dit is Kafka in tijden van sociale media’, verklaarde Bayou zelf bij zijn terugtreden op eigen initiatief, nadat de situatie volgens hem onhoudbaar was geworden. ‘Ik word beschuldigd van feiten die me niet zijn voorgelegd, waarvan de beschuldigers zeggen dat ze niet strafbaar zijn.’ En waartegen Bayou zich bovendien niet tegen zou kunnen verdedigen, omdat ze hem ‘weigeren te horen’. Het onderzoek vanuit zijn eigen partij zal volgens zijn advocaat hoe dan ook ‘politiek en bevooroordeeld’ zijn. En terwijl Quatennens op zijn beurt diepe spijt betuigde over zijn gedrag dat ‘in geen enkele context te verontschuldigen is’, prees zijn partijleider Jean-Luc Mélenchon in eerste plaats de ‘waardigheid en moed’ waarmee zijn vertrouweling het ‘voyeurisme van de media’ onderging.

In een redactioneel commentaar op de affaires vatte het linkse Libération de gemoedstoestand van het land mooi samen: ‘Wat zich op dit moment in de samenleving afspeelt ten aanzien van de verhoudingen tussen vrouwen en mannen, betekent een antropologische revolutie van een waanzinnige omvang. [...] Waar zijn we in deze revolutie? Welke vorm moet het krijgen? Tot waar moet het gaan?’ Niets staat nog vast, concludeerde het dagblad. ‘Iedereen die het politieke debat stimuleert, journalisten, volksvertegenwoordigers, humoristen [...], iedereen tast in het rond.’

Eline Huisman is correspondent in Parijs.