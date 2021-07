Frank krijgt alvast mail van zijn vakantieadres: pas op voor de rottweilers

Beeld Ines Vansteenkiste-Muylle

Beste vakantieganger,

Wat supergezellig: bezoek uit Nederland! Dat hadden jullie vast niet verwacht, toen jullie op zo’n anonieme boekingssite een vakantieappartementje reserveerden, dat je in het Nederlands antwoord zou krijgen! Wij verheugen ons zeer op jullie komst. En ‘wij’, dat ben ik en de enthousiaste rottweilers Totò en Yota. Sedert 2014 hebben wij ons koude kikkerlandje verruild voor zonnig Apulië. La dolce Puglia! Na wat opstartproblemen (lang verhaal, verbouwing die anders verliep dan verwacht; dat horen jullie allemaal nog wel :D) verhuur ik sinds 2015 een deel van mijn paleisje aan vakantiegangers. Ik heb de advertentie expres in het Italiaans laten opstellen, want het appartement is bij uitstek geschikt voor mensen die het échte Apulië willen ontdekken. Veel gasten zijn verrast als blijkt dat ik helemaal geen Italiaanse ben! Hoewel de keuze voor een vakantiewoning in mijn eigen huis in eerste instantie uit nood geboren was, zou ik inmiddels niet meer anders willen. Ik heb er prachtige herinneringen en zelfs dierbare vriendschappen aan overgehouden, met contacten over de hele wereld.

Deze mail geldt als bevestiging van jullie boeking. Daarnaast zijn er een paar dingen belangrijk om te weten alvorens jullie arriveren:

•De route. Casa La Bionda Fastidiosa ligt iets meer afgelegen dan misschien uit de advertentie blijkt. Belangrijk te onthouden is dat je op de tweebaansweg richting zee het voormalige dorp (vroeger heel levendig!) steeds aan je linkerhand houdt. Net na de verlaten baksteenfabriek sla je rechtsaf, een onverharde weg in. Volg deze zo’n twee kilometer, stop niet (NIET) bij het eerste huis – dat is de boerderij van de buurman, die niet enthousiast is over toeristen – maar bij het bordje Bionda Fastidiosa. Op jullie vraag of Casa La Bionda Fastidiosa ook per openbaar vervoer te bereiken is, moet ik ‘hahahahaha’ antwoorden.

•In een poging het jullie zo goed mogelijk naar de zin te maken, zou ik graag vooraf weten op welke dagen jullie warm water nodig denken te hebben, dan houd ik daar waar mogelijk rekening mee.

•Zouden jullie, als er nog een plekje in de vakantiekoffer is, wat Hollandse producten voor me willen meenemen? Pindakaas en hagelslag worden node gemist. Vergeet het bonnetje niet, dan kan ik de kosten verrekenen met de eindschoonmaak!

•Zoals jullie ongetwijfeld hebben gelezen, bied ik ook culimiddagen aan, waarbij we tijdens een wandeling in de omgeving eetbare bessen en planten zoeken die we vervolgens in een authentiek streekgerecht verwerken. In tegenstelling tot wat in verschillende reviews op internet staat, zijn deze culimiddagen niet verplicht.

•Hoewel we hier in een moerassig en dus insectenrijk gebied zitten: insectenspul meenemen hoeft niet. Ervaring leert dat de sprays die Nederlandse drogisten verkopen volstrekt niet bestand zijn tegen een speciaal soort mediterrane supermug die hier sinds enkele jaren ’s zomers de regio teistert. Het enige probate middel is een naamloos product dat je alleen kunt krijgen op de Corso Vittorio Emmanuele 25 in Foggia. Dat is een telefoonwinkel, maar als je naar Alessandro vraagt, helpt hij je verder. Het is een soort zalf die je dik op je lichaam moet aanbrengen. BELANGRIJK: na het aanbrengen twee dagen niet in je ogen wrijven.

•Wanneer het kwik boven de 30 graden komt, worden Totò en Yota speels. En aangezien niet elke gast het onderscheid kan (of: wil) maken tussen vijandig bijten en vriendschappelijk happen, zou ik jullie willen verzoeken je bij aankomst zoveel mogelijk te bedekken. Zolang de hondjes geen huid zien, is er in principe niks aan de hand!

Dat was het voor nu, laat het me weten als er nog dingen onduidelijk zijn, en dan wens ik jullie veel vakantievoorpret en alvast een buon viaggio!

Jacqueline

P.S. Voor een impressie van het huis (en als jullie willen weten hoe ik er vroeger uitzag): in 2013 namen mijn toenmalige man Korstiaan en ik deel aan Droomhuis Gezocht. Hieronder vind je de link naar de uitzending. Mijn keuze viel uiteindelijk op huis twee, en, zij het tijdelijk, op cameraman Bas. Hihi.