Frank de Grave botste hardhandig met de nieuwe bestuurscultuur

En toen zat ook Frank de Grave vast in een draaideur. Een nieuwe, eentje die nog niet zo in de belangstelling stond.

Er zijn allerlei draaideuren in Den Haag, en allemaal zijn ze interessant. Zo heb je de lobbydraaideur, waar afzwaaiende bewindspersonen of vertrokken parlementariërs in stappen. Al lopende trekken ze het hesje van firma X of belangenclub Y aan en na een draai van 360 graden stappen ze monter het Binnenhof weer op. Nu als belangenbehartiger met kostbare kennis van de interne verhoudingen op het Binnenhof en met machtige kennissen. Zie ook: Cora van Nieuwenhuizen (vanuit het kabinet patroonheilige der energiebedrijven geworden). Of: Jan Peter Balkenende (vroeger het Torentje, tegenwoordig iets hoogs bij Hague Corporate Affairs; onlangs nog warm pleitbezorger voor opname van een ‘medicijnhub’ in het dunne regeerakkoord vol nieuw elan, zo onthulde Ariejan Korteweg in deze krant). En zie de vele, vele, vele andere oud-bewindslieden en ex-Kamerleden – een op de drie, bleek uit onderzoek van deze krant – die doorstroomden naar een lobbyfunctie bij een bedrijf, een brancheclub of een kantoor voor ‘public affairs’.

Over deze lobbydraaideur is veel te doen tegenwoordig. Dat komt doordat er vroeger te weinig over te doen was. Zie het als groot onderhoud dat er eindelijk regels komen voor minder privileges en voor meer beperkingen.

De draaideur van De Grave staat ernaast en wordt zo mogelijk nog intensiever gebruikt. Het is de deur waardoor voormalige bestuurders en partijkopstukken worden binnengehaald om de talloze onderzoekscommissies, adviesclubs en task forces waarmee het kabinet zich omringt te bemensen. Er zijn veel redenen uit deze poel te vissen: een oud-minister of partijkopstuk kent de materie, spreekt de beleidstaal, snapt de politieke gevoeligheden, is dol op moeilijke vergaderingen, kan onwelgevallige conclusies heel goed op zo’n manier formuleren dat niemand ze snapt, weet wie er uit de wind moet worden gehouden en wie er geofferd mag worden, en heeft de nulzes van alle betrokkenen plus de premier in zijn contactenlijst.

Precies de redenen waarom het kabinet Frank de Grave vroeg om een onderzoek te leiden naar de vraag hoe het heeft kunnen gebeuren dat Nederland een deel van de Afghanen die voor de Nederlandse missie aldaar hebben gewerkt in de modder heeft laten zakken. Dat onderzoek moet blootleggen wat er mis is gegaan in het kabinet, bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, bij Justitie, bij Defensie.

De Grave is zelf minister van Defensie geweest. Hij is VVD’er, net als de premier, net als de verantwoordelijke voor asielzaken, en net als de nieuwe minister van Defensie. Een perfect profiel om gesprekjes te voeren, rapportje te tikken, en te concluderen dat iedereen een beetje verantwoordelijk is en dus niemand. Varkentje gewassen.

Zo gaat het al jaren. Zo zou het nog jaren kunnen gaan, ware het niet dat de Tweede Kamer in opstand kwam. Of nou ja: de oppositie plus Derk Boswijk van het CDA, die zich het lot van de achtergelaten Afghanen zeer heeft aangetrokken. ‘Lijkt me niet echt onafhankelijk’ twitterde Boswijk bij de aanstelling van De Grave. Later had hij daar spijt van en vond hij De Grave toch heel erg onafhankelijk , maar de voltallige oppositie liet zich minder makkelijk sensibiliseren.

En zo kwam het dat Frank de Grave deze week zijn knopen telde en besloot zich terug te trekken. Er brak een zonnestraal door. Het is sleuren, maar heel misschien wordt het nog wat met de nieuwe bestuurscultuur.