Fragmentatie maakt niet alleen Zweden, maar ook Europa moeilijker bestuurbaar

De nieuwe Zweedse regering wordt waarschijnlijk gedoogd door de Zweden Democraten, een partij die voortkomt uit het neonazisme. Volgende week zullen de Italiaanse verkiezingen waarschijnlijk worden gewonnen door de Fratelli d’Italia, een partij met wortels in het fascisme. Zo neemt de macht van extreem-rechts in Europa toe.

De Sociaaldemocraten hebben hun verkiezingsnederlaag ook over zichzelf afgeroepen door immigranten ruimhartig toe te laten en hun integratie vervolgens te verwaarlozen. In heel Europa staan veel kiezers kritisch tegenover immigratie, maar in Zweden was de cultuurschok wel erg groot. Een van de rustigste landen van Europa werd het land met de hoogste moordcijfers, vooral veroorzaakt door benden van jongeren met een immigratieachtergrond.

De Zweden Democraten zeggen, net als de Fratelli, dat zij hun bruine wortels achter zich hebben gelaten. In elk geval hebben zij hun standpunten gematigd. Het streven naar een ‘Swexit’ werd verlaten. Tevens steunt de partij de Zweedse toetreding tot de Navo en de westerse coalitie tegen de Russische president Poetin.

Niettemin is de opmars van partijen als de Zweden Democraten zorgelijk. Ondanks haar streven naar respectabiliteit raakt de partij geregeld in opspraak door racistische incidenten. De liberale democratie, in het bijzonder het respect voor grondrechten en de bescherming van minderheden, is bij extreem-rechts niet in veilige handen.

Fragmentatie politiek landschap

Overigens hebben extreem-rechtse partijen in heel Europa een grote invloed, ook als zij niet in de regering zitten. Onder druk van de concurrentie van extreem-rechts maakte de recente asieldeal in Nederland inbreuk op de rechten van vluchtelingen, door te tornen aan het recht op gezinshereniging.

De uitslag van de verkiezingen in Zweden illustreert eens te meer de fragmentatie van het politieke landschap in veel Europese landen. De nieuwe rechtse premier zal grote moeite hebben de benodigde zetels bij elkaar te sprokkelen. De Zweden Democraten zullen een hoge prijs vragen voor hun gedoogsteun, terwijl kleinere rechtse partijen juist huiverig zijn voor concessies aan extreem-rechts.

Fragmentatie maakt niet alleen Zweden, maar ook Europa moeilijker bestuurbaar. In steeds meer lidstaten regeert een wankele coalitie. Dat probleem wordt nog nijpender als de invloed toeneemt van nationalistische partijen die geneigd zijn concessies ter wille van de Europese samenwerking te beschouwen als een inbreuk op het nationaal belang. De kans dat er zand in de Europese machine komt neemt daardoor toe, op een moment dat de EU voor grote uitdagingen staat.