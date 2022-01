Omdat ik toch in isolatie zat, moest het er maar eens van komen: het uitzoeken van spullen waarvan ik ooit had besloten dat die bewaard moesten blijven. Zo sorteerde ik post, waarbij bleek dat ik levendige briefwisselingen had gevoerd met mensen die ik mij nu alleen maar herinner als vage kennissen. Foto’s van landschappen vanuit auto’s: weg ermee. Ik bekeek krantenknipsels, gooide de helft weg, waarna de andere helft weer in een doos verdween.

Ineens zag ik hoe dit zou gaan: die dozen zouden alleen maar geopend worden op het moment dat ik wederom vond dat er iets weggegooid zou moeten worden. Wanneer zou ik ooit echt voor mijn plezier alles gaan bekijken? Kortom: wat was het nut van deze dozen?

Ik deelde deze gedachte met mijn man, die het probleem niet zag en geruststellend zei: ‘Geen zorgen, als je dood bent flikker ik alles toch gewoon in een keer weg?’