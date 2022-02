Forum trapt de lokale campagne af: ‘Alle ministers zijn clowns’

Noodweer in Forumland. Slagregens en windvlagen teisteren de ‘vrijheidskaravaan’ – buiten FvD-kringen ook wel complotkaravaan genoemd – die is neergestreken op het Vrijthof van Maastricht om de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen af te trappen. Forum op wielen: rijdend café met dakterras, rijdend podium, busje en touringcar met het hoofd van Baudet erop. Opgesteld in een boog, met de romaanse basiliek van Sint Servaas als achtergrond. Daar verzamelen zich zeker 150 getrouwen die voor Forum wel een nat pak overhebben. Sommigen dragen een Forummuts, bij iemand hangt ‘vaccinazi's’ aan de pet.

Baudet is spreekstalmeester. Hij kondigt de andere sprekers aan, houdt de moed erin en trapt zelf af. Zijn verhaal is schokkend door de radicale afwijzing van overheid, landsbestuur en gedeelde overtuigingen. Hij noemt Wopke Hoekstra een dweil die helemaal niks weet en zegt dat Hugo de Jonge nog nooit heeft nagedacht over volksgezondheid, hahaha. Alle ministers zijn clowns: ‘Die weten niks, die kunnen ook eigenlijk niks.’ Den Haag is volgens hem een poppenkast, een soort Hollywood met ministers die een rol spelen, zoals Robert de Niro een ruimtereiziger speelt en doet alsof hij iets van astronomie begrijpt.

De waarheid van Baudet is dat de mensen die ons land besturen het slecht met ons voorhebben: ‘Dat is pijnlijk om te zien. Als een kind dat is mishandeld door zijn ouders, en daarna jarenlang in therapie moet.’ Het regime moet neer, concludeert de leider van FvD, die tussen neus en lippen het conflict met Rusland net zo’n verzinsel noemt als 9/11.

Baudet kijkt neer op kabinet en Kamerleden, dat wordt zonneklaar; het zijn acteurs, clowns, non-valeurs die samen een staat vormen die er alles aan doet ‘om ons psychologisch en economisch kapot te maken’. Baudet komt woorden tekort voor zijn afschuw, hij vindt het verschrikkelijk, onmenselijk, ongelooflijk, verbijsterend. Na zijn toespraak is maar één conclusie mogelijk: alle gedeelde grond met zijn collega’s in de landspolitiek is weggeslagen, er is geen respect meer. Deze minachting vormt een voedingsbodem voor de in opspraak geraakte FvD-kandidaat uit Eindhoven, die Hugo de Jonge ‘een seriemoordenaar’ noemde.

Forum-karavaan met mobiel café op het Vrijthof in Maastricht.

Wie vertrekt vanuit kwade trouw en onvermogen bij de ander, kan niet zinvol opereren in een parlementair stelsel. Zo lijkt Baudet er zelf ook over te denken. Zijn missie heet Forumland, een parallelle werkelijkheid voor mensen die zijn overtuigingen delen, met eigen winkels, banken, scholen. Voormalig Rabo-bankier Ralf Dekker komt melden dat in september tien Forum-basisscholen en een pabo worden geopend. Welke september kan Dekker niet zeggen, het is nogal veel werk.

De andere Kamerleden – Jansen, Van Houwelingen en Van Meijeren – zijn in de Tweede Kamer vaak radicaler dan Baudet, maar laten hier de tribunalen achterwege. Maastricht krijgt wel een primeur: Marcel de Graaff, tot twee weken geleden europarlementariër voor de PVV. Baudet zegt eigenlijk niet van zetelrovers te houden, maar voor zo’n fantastische politicus graag een uitzondering te maken. Zo heeft FvD toch weer een stem in Brussel, nadat de drie eigen europarlementariërs zich aansloten bij JA21 – de rechterflank is beweeglijk. De Graaff spreekt als enige van papier, wat een uitdaging blijkt; door de regen plakken zijn velletjes aan elkaar. Zijn voornaamste punt: in Den Haag liegen ze over alles.

PVV-overloper Marcel de Graaff: 'In Den Haag liegen ze over alles.'

Dan mogen de lijsttrekkers van Maastricht, Sittard-Geleen, Venlo en Heerlen, waar FvD meedoet aan de verkiezingen, zich voorstellen. Vermeldenswaard is het verhaal van Lars Heuvelmans uit Venlo. Hij komt met de bokkenrijders, een 18de-eeuwse roversbende die in Limburg zowel gevreesd als bewonderd werd. Zit daar niet een mooie parallel met Forum in? Heuvelmans heeft een punt. Ook Forum plaatst zich buiten de orde, wordt daar op aangesproken en verwerft zo in de ogen van sommigen het aureool van heldhaftige strijders voor de vrijheid.

Ook opmerkelijk: de Forum-parlementariërs met wortels in Maastricht laten deze lancering aan zich voorbijgaan. Kamerlid Simone Kerseboom is ‘verhinderd’, meldt de persvoorlichter. Eerste Kamerlid Theo Hiddema, die er kantoor houdt, meldt dat hij ‘de band met zijn dierbaar Maastricht niet wil bezoedelen door daar de politicus uit te hangen’.

Terwijl zich na afloop een rij bij de caféwagen vormt voor een knuffel met Baudet, schalt ‘Blijf van mijn arm af, prik me niet meer’, over het Vrijthof. De pianosonates van de vroege Forum-congressen lijken een eeuwigheid geleden.