Forum heeft de jacht op uw baarmoeder geopend

Er gebeuren rare dingen als het woord ‘beraadtermijn’ valt. Prompt beginnen mensen dan over airfryers, staafmixers, stofzuigers, pannensets, strijkijzers, koffiezetapparaten en keukenmachines – de hele inboedel van de Blokker, zeg maar.

‘Na de aankoop van een pannenset heb je nog veertien dagen bedenktijd’, klinkt het dan. ‘Is het te veel gevraagd om vijf dagen na te denken over een abortus?’

In de Tweede Kamer waren donderdagavond nog twee varianten te horen. ‘Als een vrouw een neuscorrectie wil, krijgt ze straks te maken met strengere regels dan wanneer zij het ongeboren leven in haar wil laten beëindigen’, zei SGP-Kamerlid Chris Stoffer. Andere tegenstanders van het schrappen van de verplichte beraadtermijn repten over de bedenktijd van drie dagen voor de aankoop van een huis.

De vertolkers van dit geluid denken een onthullende vergelijking te maken, iets over de waarde die wij hechten aan onbenullige dingen en de lichtzinnigheid waarmee we beslissen over een ongewenste zwangerschap. Persoonlijk vind ik het lichtzinnige beeld dat zij kennelijk van vrouwen hebben altijd net een tikkeltje onthullender. Laat ik het zo zeggen: nooit wordt de beraadtermijn voor abortus vergeleken met de bedenktijd voor de aanschaf van, ik noem eens wat, de verzamelde werken van Plato deel 1 tot en met deel 17, of een laptop waarop de boekhouding van een miljoenenbedrijf gedaan kan worden.

De vergelijking is sowieso onzinnig, ook die met een belangrijke aankoop als een huis. Een zwangerschap, gewenst of ongewenst, is iets wat de meeste vrouwen tot in hun vezels voelen. Hun lijf is er vol van, hun hoofd ook. Er groeit iets in hen, iets wat ze graag willen, of juist niet, misschien twijfelen ze wel. Dat gevoel, dat diepe, diepe gevoel, vergelijken met een aankoop is op z’n mildst gezegd een beetje dom, en bovenal minachtend.

Voor de duidelijkheid: met bedenktijd is niets mis, met een verplichte bedenktijd van vijf dagen wel. Die komt uit een tijd waarin vrouwen als wispelturige, potentieel promiscue wezens werden gezien. Goed dus dat deze bij wet ingebakken minachting geschrapt wordt, en vrouwen in overleg met de arts zelf kunnen bepalen hoeveel bedenktijd ze nodig hebben.

In de staart van het Tweede Kamerdebat school nóg een onthulling: Forum voor Democratie heeft nu tóch officieel de jacht op uw baarmoeder geopend. Er was een tijd waarin de grote leider in pretentieuze essays losjes filosofeerde over thema’s als abortus en euthanasie, om vervolgens, als hij erop werd aangesproken door de pers, de handen in de lucht te werpen en iets te mompelen over ‘absurde reacties’ en ‘inquisitoire toon’. Nee, aan de abortuswetgeving wilde hij niets veranderen, natuurlijk niet, zei hij in 2019.

Wat iedereen toen al aanvoelde, werd donderdagavond bewaarheid. Forum-Kamerlid Pepijn van Houwelingen noemde abortus ‘onmenselijk’, iets waar zo veel mogelijk barrières tegen opgeworpen dienden te worden. Nu de verplichte beraadtermijn zou sneuvelen, stelde hij voor om vrouwen voortaan te dwingen naar een echo te kijken. Behalve als ze een aangifte van incest of verkrachting kunnen laten zien, dan hoeft het niet, sprak hij coulant.

Nee, over abortus had niets in het Forum-verkiezingsprogramma gestaan, gaf Van Houwelingen toe. Ze hadden er deze week in de fractie even over vergaderd en het resultaat was dit verhaal, een van schuld en boete doortrokken betoog waarvan zelfs SGP’ers rode oortjes krijgen.

Laat het een wake-upcall zijn voor de Ibiza-influencers, maanmeditatiemädels en zoutlampzwangeren die zo enthousiast zijn over de partij. Het is Forum niet om vrijheid te doen. Niet om die van jullie, in ieder geval.