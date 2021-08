Formule 1 op Zandvoort is middelvinger van de rijken

U wist het misschien nog niet, maar de rijken hebben er genoeg van. Nooit neemt een krant of een nieuwsrubriek eens de moeite zich in hun wereld te verplaatsten. Ja, die malle Jaïr heeft een poging ondernomen, maar dat blijft toch een beetje bij aapjes kijken. Als je door zo’n dagblad bladert of het nieuws aanklikt, dan gaat het alleen maar over het leed van zielige mensen. Ongezonde, vaak dikke mensen die getroffen worden door corona, vluchtelingen die tevergeefs het moorddadige regime in Afghanistan proberen te ontvluchten en andere arme drommels die vechten tegen stijgende rivieren en bosbranden als gevolg van de klimaatverandering. En dan dat eindeloze gejeremieer in Den Haag om een nieuwe coalitie te vormen. Hoor die linkse partijen nu blaten over samenwerken en socialer beleid. Pijnlijk gewoon. Ongezellig en lelijk. Wat kan het de rijken allemaal schelen? Die weten dat succes een keuze is. Al dat gepiep. Als je écht wilt, dan kom je er wel. Zij zeilden toch ook moeiteloos door de coronaperiode? Met hun personal trainers, privékoks en excellente medische zorg bleven ze in shape en ook tijdens lockdowns vlogen ze met hun privéjet rustig naar Ibiza of Dubai. Dus waarom altijd zo negatief?

In andere landen bewonderen ze je als je met eigen handen een fortuin opbouwt, maar niet in dit kille kikkerlandje. Johnny de Mol, die binnenkort van zijn vader een talkshow mag maken, zei het heel treffend in de Linda, het blad van zijn tante: ‘Als hij in Amerika had gewoond, had iedereen gezegd: ‘What a fucking fantastic guy.’ En zo is het. Hij had natuurlijk naar Amerika kunnen verhuizen, waar Reinout Oerlemans, die zijn huis voor 70 miljoen aan zanger The Weeknd heeft verkocht, er zelfs een beetje moe van schijnt te worden dat hij voortdurend door Jan en alleman een ‘fucking fantastic guy’ genoemd wordt. Maar papa John blijft hier. Iets houdt hem in dit miezerige land. Maar een beetje respect, is dat nou zo moeilijk?

Nu pikken de rijken het niet langer. Als de samenleving ze niet wil bewonderen, dan moet de samenleving het maar voelen. Volgende week organiseren ze onder leiding van huisjesmelker prins Bernhard het meest decadente feestje dat er ooit in ons land is gehouden. Midden in een natuurgebied starten twintig Formule 1- coureurs, die om belastingtechnische redenen vrijwel allemaal in Monaco wonen, hun ronkende motoren. De stikstof die zij produceren, is desastreus voor de omgeving. En dan de CO2- uitstoot. Klimaatverandering? Who cares! 70 duizend bezoekers die met overvolle treinen aankomen, terwijl festivals worden geschrapt wegens angst voor coronabesmettingen? Who cares! En trouwens: de bezoekers moeten op hun stoeltje blijven zitten tijdens de race, dus waar hebben we het over. Muzikanten betalen die door corona al heel lang geen inkomsten hadden? Ben je gek! Hoe denk je dat die rijken rijk zijn geworden? Door rondjes te geven en iedereen fatsoenlijk te betalen? Haha, ben je gek. Die artiesten doen het toch voor hun hobby?

Het is absurd om dit evenement te laten doorgaan. Maar in Nederland hebben de rijke patjepeeërs het inmiddels gewonnen van de arme stervelingen. De race op Zandvoort is als de middelvinger van Lil’ Kleine op vakantie in Dubai tijdens de lockdown.