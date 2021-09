Formeren is lang praten en op het eind is Mark Rutte premier. Dondert niet van wat

Had iedereen net ijverig geoefend op ‘extraparlementair kabinet’ zeggen. Gewichtig gezicht trekken, dingen zeggen als ‘Niet ideaal natuurlijk, maar ­altijd al een reële optie gevonden, vanaf het prille begin eigenlijk al’. Af en toe midden in een zin het woord ‘staatsrechtelijk’ laten vallen. Veelbetekenend ‘Limburg, hè?’ zeggen, kon ook.

Bleek het misschien allemaal voor niets te zijn geweest. Wordt het wellicht toch weer anders. Het enige dat we zeker denken te weten: formeren is lang praten – soms heel erg lang – en op het eind is Mark Rutte premier. Dondert niet waarvan.

Misschien wel van de oude coalitie, werd woensdagavond gefluisterd tegen de verslaggevers die er godzijdank de wacht hielden. (Het is in de mode neer te kijken op het waken bij een dichte deur, maar zonder frontsoldaten die het barre nieuws opdweilen en de wereld van de feiten voorzien, vallen er bitter weinig nuffige analyses ‘voorbij de waan van de dag’ te maken). Daarna kon het commentaar rijkelijk vloeien: ‘Serieuze optie. Volslagen logische vertaling van de verkiezingsuitslag. Altijd al gezegd, vanaf het prille begin eigenlijk al.’

De oude coalitie is de coalitie die begin dit jaar is afgetreden wegens het ongekende onrecht van het toeslagenschandaal, en vervolgens vrolijk doorregeerde. Als iemand daar iets van zei, riepen ze vrolijk ‘Voor de meedogenloze vervolging van ­onschuldige burgers die zullen lijden tot de laatste dag onder opgestapelde schulden, vernederingen en een vergooide jeugd, hebben we onze verantwoordelijkheid genomen, af­treden voor de bühne is geen kattenpis!’ terug.

De oude coalitie is de coalitie die onmachtig bleek iets te doen aan de scheefgroei op de arbeidsmarkt. Woensdag keek ik lang naar een grafiekje waarin het CPB het handzaam bij ­elkaar had gezet: op de arbeidsmarkt is de klap van de coronacrisis opgevangen door flexwerkers en jongeren, categorieën die elkaar sterk overlappen, categorieën die de minste buffers hebben en het minste pensioen, om van een koophuis nog maar te zwijgen. Ze vormen de boksbal van de arbeidsmarkt; zij kwamen thuis te zitten. De overheidssteun – tientallen miljarden zijn er in de economie gepompt – is terechtgekomen bij mensen met een vaste baan. Zij behielden hun baan, hun in­komen bleef min of meer op peil. Dit zijn de mensen aan de goede kant van de kloof.

De oude coalitie is de coalitie die zo gepokt en gemazeld is in de oude bestuurscultuur, dat de leden geen idéé hebben hoe je dat doet: nieuwe bestuurscultuur.

De oude coalitie is de coalitie die een muurtje kan bouwen van onderzoeken en rapporten die zijn gewijd aan de brokstukken van tien jaar beleid dat drijft op het principe ‘eigen broek ophouden eerst’. Chaos op de woningmarkt. Crisis in de jeugdzorg. Mislukte Participatiewet. Totaal onvermogen om te bewerkstelligen dat arbeidsmigranten niet worden afgezet en uitgezogen. Werkende armen – het zijn er 220 duizend, zo ­becijferde de Sociaal-Economische Raad deze week.

En dat allemaal in het land dat zonder oogknipperen en zonder in grote problemen te komen met de rijksbegroting zo’n 82 miljard euro aan coronasteun kan uitdelen. Steun die verdeeld is over 234 verschillende regelingen en regelingetjes, zo becijferde de Rekenkamer – je zíét voor je hoe nijvere ambtenaren voor iedere klagende groep een dingetje proberen te verzinnen.

Als de oude coalitie verstandig is, weigert ze door te gaan met de oude coalitie.