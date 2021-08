Formatie mag niet langer dan drie maanden duren

Brief van de dag: Nederland is een luie democratie

VVD-leider Mark Rutte komt terug van een gesprek met informateur Mariëtte Hamer. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Ik sta perplex. In de internationale politieke gemeenschap staat Nederland bij uitstek te boek als een democratisch land. Maar hoe is het mogelijk dat Nederland vijf maanden na de Tweede Kamerverkiezingen van maart nog steeds geen nieuwe regering heeft? En hoe lang kan en mag een waar­nemend kabinet regeren?

Nederland is een luie democratie omdat het zich, ondanks de urgente beleids­politieke situatie, de luxe kan permitteren om maar aan de gang te blijven met het niet met elkaar tot overeenstemming komen over wie er met wie gaat regeren. Nederland is ook een luilekkerland omdat alles toch maar op rolletjes blijft lopen.

Mijn advies is: verander de grondwet. Na negentig dagen nog steeds geen nieuw kabinet? Nieuwe verkiezingen.

Henk van Leeuwen, Elwood, Australië

Eigen volk

Ontroerd vernam ik uit het nieuws dat jongeren in de omgeving van Ede bij de Harskamp scandeerden: ‘Eigen volk eerst!’ Ik maak hieruit op dat zij bereid zijn om in de oude barakken met slaapzalen te gaan wonen en er daarmee voor zorgen dat er meteen normale woonruimte elders (waar zij woonden) zal vrijkomen.

Supersociaal en geweldig dat deze getraumatiseerde Afghaanse vluchtelingen al onmiddellijk in een soort B&B-setting tot rust mogen komen, met een optimale kans op toekomstige integratie.

E. Wijker, Gouda

Flitsend

Wie bliksem heeft gezien wordt niet verrast door de donder, luidt een Arabisch spreekwoord. De flitsende boeken en analyses van de Franse antropoloog en Afghanistan-kenner Olivier Roy zijn helaas, want Franstalig, nooit in Nederland gelezen.

Paolo De Mas, Lorenzago di Cadore

Braindrain

De Taliban maken zich zorgen over een braindrain en willen de uittocht van Afghanen naar het buitenland stoppen. Mij lijkt dat het van school halen van meisjes een nog veel grotere braindrain is.

Robert Farla, Den Haag

Belastingdienst

Stuitend om de reactie van de Belastingdienst te lezen op de diverse casussen in het artikel van Jonathan Witteman (Zaterdag, 21/8). Alsof ze het antwoord ook uit de computer hebben getrokken. Er wordt verwezen naar problemen die de mensen hebben met ‘hun belastingen’ en de oplossing tot ‘schuldhulpverlening’. Er lijkt opnieuw geen empathie te zijn met gevallen waar de Belastingdienst grotendeels zelf schuldig aan is. ‘Kick them when they are down.’

Ila Farshad, Enschede

Koevakantie?

Net de koeien naar buiten gelaten. Huppelend trokken ze de wei in, inmiddels ligt de hele kudde vredig te herkauwen in de zon. Bij mijn ontbijt lees ik de Brief van de Dag van Marjolein de Rooij (O&D, 25/8), die vraagt of de moderne koe ook vakantie mag. Bij vakantie is een koe niet gebaat; voor de meeste dieren geldt, anders dan bij mensen het geval is, dat een dagelijkse routine met elke dag hetzelfde voer ze het liefst is.

Maar melkkoeien hebben wel degelijk zwangerschapsverlof: de droogstand. Ongeveer zes weken voor het verwachte kalfje wordt een koe niet meer gemolken. Ze gaat dan met de andere dikke buiken in een speciale groep op een aangepast dieet en heeft zes weken rust. Dat is over de hele wereld het gebruik.

Als boer is het niet altijd leuk om bij je ontbijt weer om de oren geslagen te worden met onjuiste feiten. Er zijn elk jaar zeer veel open dagen op boerderijen. Steek daar je licht op hoe het er werkelijk aan toe gaat.

Lia Buitenhuis, melkveehouder en dierenarts, Goor

Vaccinatieplicht

In het artikel over het al dan niet verplicht vaccineren van zorgpersoneel (Ten eerste, 24/8) mis ik het patiëntenperspectief. Mocht ik in het ziekenhuis belanden, dan zal ik daar weigeren behandeld of verzorgd te worden door personen die geen ‘ja’ kunnen of willen antwoorden op mijn vraag naar hun vaccinatie. Dat is míjn vrijheid.

Alice Garritsen, Assen

Homofobie

Gewelddadigheden jegens de voorzitter van de onlangs opgerichte fanclub Roze Kameraden (Ten eerste, 23/8), zo lees ik. Het clublied van ­Feyenoord bevat toch de tekst ‘Hand in hand kameraden’? Breng dat dan ook in praktijk.

Rintje Groen, Boerakker

Gravinfluencer

Eloïse Sophie Beatrix Laurence gravin van Oranje-Nassau, jonkvrouw van Amsberg, is heel gewoon (Ten eerste, 25/8). Ze zoent wel eens, rookt wel eens en kleedt zich bij de kringloopwinkel. Ik zou zeggen: ‘gewoon’ geen aandacht aan besteden.

Martin van den Berg, Utrecht