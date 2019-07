Foppe de Haan was vroeger assistent-coach van de leeuwinnen, en daarom werd hij geïnterviewd door de NOS. Natuurlijk kijkt hij naar de wedstrijden. Dat doet hij het liefst alleen. Soms schreeuwt hij naar de tv, vertelde hij, ‘maar dat is prima’. Natuurlijk is dat prima, het hele doel van voetbal is volgens mij dat mensen mogen schreeuwen.

Maar dat Foppe de Haan moet benadrukken dat het prima is, neemt mij voor hem in. Blijkbaar vindt iets in hem dat het niet helemaal prima is. Of dat het alleen prima is als hij in zijn eentje op de bank zit.

Hij vertelde dat hij tijdens het roepen ook wel eens iemand een ‘opsodemieter’ geeft: ‘Dat moet je anders doen!’ Dat dat in het vocabulaire van De Haan al geldt als een opsodemieter; heerlijk.

Ik zal zondagmiddag af en toe denken aan Foppe de Haan, de man die zijn naam zo verfrissend weinig eer aandoet.