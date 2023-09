Flitsbezorgers doen zich voor als vernieuwers, maar zijn net als de oude plofkippen

Bij Flink is het een en al gezelligheid. Althans, dat wilde directeur Robin Kiesler graag doen geloven toen de Volkskrant onlangs langskwam voor een interview. Flinks Alkmaarse hoofdkwartier is nadrukkelijk geen darkstore, maar buurthub: bij de opslagloods kunnen omwonenden zelf boodschappen komen halen. Inderdaad, een beetje zoals bij dat conventionele winkelconcept: de supermarkt.

Binnen dezelfde traditie probeerde flitsconcurrent Getir eerder dit jaar een Amsterdamse darkstore het bestemmingsplan ‘detailhandel’ in te wurmen door er – heel vindingrijk – een toonbank neer te zetten. De gemeente rekende alsnog 20.000 euro boete. Getir – Turks, ook eigenaar van het Duitse Gorillas – sloot vervolgens vijf darkstores in Amsterdam en kondigde afgelopen week aan uit zes andere Nederlandse steden te vertrekken. Het Britse Zapp verliet Nederland vorig jaar. Maar Flink – ook Duits – is here to stay, aldus Kiesler. Zijn optimisme ten spijt schrapte Flink afgelopen jaar zo’n achtduizend banen. De geschatte waarde ligt op 1 miljard, waar het anderhalf jaar geleden 3 miljard was.

Als flitsbezorgers hun teruglopende succes verklaren, wijzen ze doorgaans naar tegenwerking door gemeenten. Zodra ze hun belofte van ‘boodschappen binnen minuten’ wél waarmaken, gaat het ze voor de wind, is het idee. Dat mensen gemiddeld anderhalf uur per week boodschappen doen, is volgens Kiesler namelijk hartstikke zonde. In die tijd kun je nuttiger dingen doen: ‘een mail versturen’, bijvoorbeeld.

Over de auteur

Doortje Smithuijsen is filosoof en journalist. Voor de Volkskrant schrijft ze essays en reportages. Columnisten hebben de vrijheid hun mening te geven en hoeven zich niet te houden aan de journalistieke regels voor objectiviteit. Lees hier onze richtlijnen.

Wat bedrijven als Flink vergeten, is dat mensen niet altijd meer efficiëntie willen. Uit overheidsonderzoek onder 33 duizend fietsers bleek in 2015 dat lang niet iedereen altijd de kortste route kiest. Mensen kiezen routes ook omdat ze langer zijn, dus meer tijd opleveren waarin je even niet hoeft te mailen. Precies zo sta je weleens onnodig lang voor een supermarktschap: ook een sociaal geaccepteerde vorm tijdverspilling.

De tweede misvatting van flitskoeriers, is dat een prettige leefomgeving ondergeschikt is aan een efficiënter bestaan. In hun onderlinge strijd om de koppositie vergeten ze dat de meeste mensen een incidentele bezorgde boodschap niet vinden opwegen tegen structureel overspannen koeriers op de weg.

Bedrijven als Getir en Flink vormen geen oplossingen voor problemen, maar manieren om extra platforms ons leven in te moffelen. Dat ze in korte tijd toch succesvol werden, lag enerzijds aan de coronalockdowns – waarin wel meer onlogische producten succesvol werden, zoals de totaal misbare audio-app Clubhouse of de zuurdesemstarter – maar vooral aan het feit dat durfkapitalisten structureel bang zijn de volgende ‘unicorn’ te missen.

Dankzij ultralage rentes kreeg die unicorn-fomo jarenlang gestalte in allerlei anabolen-start-ups: financieel opgepompt, slecht doordacht. Nog geen tien jaar geleden wist de app Yo 1,5 miljoen op te halen, met een geschatte waarde van 10 miljoen. Het enige dat de app kon: het woordje ‘yo’ versturen. Twee jaar later was Yo failliet.

Terwijl flitsbezorgers zich voordoen als supermarktvernieuwers, verschillen ze in wezen niet van de aloude plofkippen in het koelvak: onaantrekkelijke producten, onnatuurlijk snel vetgemest met gratis geld als groeihormoon. Nu het gratis geld op is, blijkt eens te meer: plofkippen kunnen niet op hun pootjes staan.

Darkstores aankleden als supermarkten voorkomt niet dat internationaal weerzin opkomt tegen durfkapitalistische proefballonnetjes; een algehele start-upmoeheid. In Parijs zijn elektrische deelsteps sinds deze vrijdag verboden. Het leek een mooi idee, tien jaar geleden: snel, schoon vervoer voor iedereen. De praktijk bleek bloedirritant: overal zwerfsteps, alsmaar ongelukken.

Bij een gemeentelijk referendum stemde 90 procent voor een verbod. Zou Nederland zo’n referendum houden over flitsbezorgers, dan zou de uitslag vermoedelijk niet heel anders zijn.