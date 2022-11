André van de Velde bij Loods 3, de Kringloopwinkel van het Leger des Heils in Sint-Maartensdijk. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Drie veranderingen

Wat een leuk en positief idee van Jan Rob Dijkstra uit Winsum. Daar doe ik graag aan mee. De drie dingen die ik het komende jaar ga veranderen zijn: maximaal 1 minuut warm douchen, grotendeels biologisch eten en overwegend biologisch gekweekte planten in mijn tuin zetten.

Maria Koot, Den Haag

Milieuvriendelijke keuzes

Fijn om ons als lezers positief te laten kijken naar milieuvriendelijke manieren. Ik zelf ben al jaren bezig met milieuvriendelijke keuzes.

Ik ben al jaren minimalist en probeer om zo min mogelijk afval te produceren. Ik gebruik zo min mogelijk water, stroom en gas. Met 2 liter was ik me compleet. Ik koop alleen sokken en ondergoed. Alle andere kleding ruil ik.

Na het tandenpoetsen bewaar ik de tandpastaresten in een beker, vul deze met een klein beetje water en gebruik dit om de wc te poetsen. Ruikt heerlijk!

De Sinterklaas- en kerstcadeaus pak ik in keukenpapier in. Dat kan daarna direct worden gebruikt.

Marie van der Zanden, Nijmegen

Ga ervoor

Beste meneer Dijkstra, ik help u: wat dacht u van uw televisie en telefoon pas inruilen als het ding kapot is. Pas nieuwe kleren kopen als je echt iets nodig hebt, niets kunt vinden in uw garderobe en dan nog het liefst bij een kringloopwinkel. En één dag per week vlees. Ga ervoor!

Walter Zuidhoek, Alkmaar

Samen doen

Zowel inspiratie als een stimulerend gevoel van ‘samen doen’, zou de heer Dijkstra kunnen vinden via de websites hetkanwel.nl en 52wekenduurzaam.nl. Deze staan vol uitvoerbare ideeën van mede-zoekenden.

Cox Reinders, Den Haag

Makkie

Wat een dappere poging je schouders onder verandering te zetten! Ik doe mee. Ik beloof dat ik voortaan: overal me verplaats op de fiets of met het ov of als meerijdende; Geen vlees eet; Geen gebruik maak van een vliegtuig; Mijn telefoon pas vervang als deze het niet meer doet; Alleen nieuwe kleren koop als het noodzakelijk is; Alleen licht en verwarming aan heb in de ruimtes waar ik verblijf. Makkie! Zo doe ik het al jaren.

Marjorie Gosen, Chaumard, Frankrijk

Inkoppertje

Een inkoppertje: behalve dat wij veel minder vlees eten, zijn wij al een tijd geleden gestopt met vleeswaren bij het ontbijt en eten in plaats daarvan vegetarisch broodbeleg.

Wij gebruiken veel minder energie én water door gewoon af te wassen in een teiltje, met elektrisch verwarmd warm water. Wij gaan in de eigen provincie op vakantie, bij voorkeur op maximaal een uur rijden van onze woonplaats.

Onne Knol, Spijk

Klein verschil helpt

Ik wil iets positiefs toevoegen aan de brief van Jan Rob Dijkstra uit Winsum. Op 22 augustus 2021 liep mijn dorp Woudsend onder door een hevige wolkbreuk. Dit vereiste actie van de gemeente Súdwest-Fryslân maar ook van mij. Ik woon aan een plantsoen, de gemeente besloot om het trottoir te verwijderen wat er langs loopt. We ontvingen een brief van hen dat ze het zouden inzaaien met gras.

Daar dacht ik anders over. En daarom heb ik ze een e-mail gestuurd. Ik had een beter idee. We zaaien de vrijgekomen aarde in met stekjes en zaden, dat is mooier en nog beter voor de diversiteit, ik zaai ook lupine in, een CO 2 -vanger.

Hoe klein ook...we zijn nu een jaar verder en de kolibrievlinder is al gesignaleerd. Mensen om me heen raken geïnspireerd en een bollenteler uit Noord-Holland kwam spontaan honderden bloembollen brengen. Eigenlijk te veel, maar de rest plant ik elders rond de boomspiegels in het dorp.

Drie jaar terug ben ik al begonnen met zaden van stokrozen rond te strooien door het ganse dorp. Ik maak een klein verschil en het helpt.

Corine van de Linde, Woudsend