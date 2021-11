Nu de bouwkosten aanmerkelijk hoger dreigen uit te vallen dan begroot, heeft voetbalclub Feyenoord geen belangstelling meer voor Feyenoord City. De artist’s impressions van een iconisch nieuw stadion aan de oevers van de Maas, dat plaats zou bieden aan 63.000 toeschouwers, kunnen de prullenbak in.

Dat Feyenoord over een nieuw stadion droomde is te begrijpen. Vrijwel elke grote club heeft de afgelopen jaren een nieuw onderkomen gekregen, waarmee de clubbegroting vaak een forse impuls kreeg.

Maar de exploitatiebegroting van Feyenoord City was, vanaf het moment dat de eerste plannen in 2016 werden gepresenteerd, wel erg rooskleurig. Voor de inkomsten werd uitgegaan van de meest gunstige scenario’s: jaarlijkse deelname aan de groepsfase van een van de Europese competities, bijvoorbeeld, en aanmerkelijk hogere inkomsten aan toegangsbewijzen en horeca.

Feyenoord City oogde steeds meer als een megalomane droom om de dagelijkse sores te doen vergeten. De laatste jaren boekt de club vrijwel onafgebroken verlies. Het eigen vermogen is gekrompen tot een armzalige 1,5 miljoen euro. Een voetbalclub uit een stad zo groot als Rotterdam, met zo ongeveer de meest trouwe aanhang van Nederland, zou geen enkele moeite moeten hebben om winstgevend te zijn en jaarlijks mee te strijden om de titel. Dat lukt Feyenoord – op een enkel uitzonderlijk jaar na – al decennia niet.

Het staat natuurlijk iedereen vrij om grote zakelijke risico’s aan te gaan, maar als voetbalclubs dat doen blijkt het later vaak de gemeente die voor de risico’s opdraait. Zo kocht de gemeente Eindhoven de grond onder het PSV-stadion om de club financiële ademruimte te geven. De gemeente Enschede redde FC Twente met vele miljoenen van een faillissement, nadat de club door de grootheidswaan van voorzitter Joop Munsterman in het verderf was gestort. Het laat zich raden wie de prijs zou betalen mocht Feyenoord City uitdraaien op een financieel fiasco.

Het geld dat een stadion zou kosten, kan beter worden gebruikt om extra woningen op de Maasoever neer te zetten. Daaraan is meer behoefte en het is ook rendabeler. Feyenoord kan zich beter eerst omvormen tot een gezonde club, met een goede jeugdopleiding en een scherp transferbeleid, voor het weer gaat dromen van een nieuw huis.