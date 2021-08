Festivalcultuur is te belangrijk om zo rommelig mee om te springen

Bezoekers tijdens een proefevenement van Fieldlab, op het evenemententerrein van Walibi in Biddinghuizen. Beeld ANP

De overheid neemt populaire cultuur niet serieus, was de terechte klacht van Nederrocker Jett Rebel dinsdag in zijn resonerende brief in deze krant over het afgelasten van de festivalzomer.

Het is inmiddels overduidelijk dat dansen, schreeuwen en lekker tegen elkaar aan hangen een grote rol spelen in het verspreiden van een virus dat met onvoldoende vaccinatie nog niet onder controle is. Tegelijk: in Groot-Brittannië zijn festivals en clubs weer open, en dálen de besmettingen. Met alle mitsen en maren: er is dus een andere festival- en nachtlevenrealiteit denkbaar. Maar ook los van de vraag of Groot-Brittannië de juiste en wij de verkeerde openingsdatum hebben gegokt, laat de recente opeenstapeling van rommelige beslissingen zien dat de overheid geen belang ziet in het zorgvuldig omgaan met de Nederlandse festival- en clubcultuur.

De overheid start Fieldlab-experimenten, een samenwerkingsverband met de entertainmentbranche en de wetenschap en overheid om erachter te komen hoe je evenementen weer veilig openstelt. Als de bevindingen worden gepresenteerd is de kritiek: branchepropaganda. Terwijl het de rol van de overheid is, in dit samenwerkinsgverband, om te zorgen dat de bevindingen serieus worden genomen. Vervolgens wacht de overheid de aanbevelingen van Fieldlab niet af bij het openstellen van het uitgaansleven. Dan: Dansen met Janssen, de slogan die communiceerde dat je met een Janssen-vaccinatie in de arm metéén veilig de club in kon. Het bleek een gigantische blunder. Bijeffect: jongeren stonden subiet weer bekend als ongedurige hormonenbommen die zich niet aan de regels houden. Terwijl het de overheid is die tekortschoot in haar voorlichtende taak.

De overheid nam zo de branche niet serieus, en versterkte het beeld dat de bezoekers van die branche niet serieus te nemen zijn.

Terwijl een goede club- en festivalcultuur onontbeerlijk is voor een land dat aangesloten wil blijven op de tijdgeest. Het is dé plaats waar wordt geëxperimenteerd met muziek, kleding, toegepaste kunst, eten, geestverruiming, seksualiteit en identiteit in een internationaal georiënteerde kolkende samenhang, en waar de lijnen worden uitgezet. Bandjes ontstaan er, genres bloeien op, emancipatiebewegingen krijgen vleugels - de Stonewall-bar, disco, charleston, gabber, allen hadden een belangrijke emanciperende inslag. En dan tellen we het economische belang nog niet mee. En het mentale.

In die fijnvertakte infrastructuur zijn nu enorme kraters geslagen. En dat gaan we bezuren. De manier waarop de overheid intussen met nacht- en festivalleven is omgesprongen, wekt weinig vertrouwen in de toekomst.