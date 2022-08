Ferry heeft het weer gedaan. En liegt daar niet over

Op de gang ligt een bord aan gruzelementen. Het is tegen de muur gesmeten, zo te zien: aan het behang kleeft een sliert spaghetti en tomatensaus. De patiënten staan te dringen om te vertellen wat ik al dacht: Ferry heeft het gedaan.

Nu moet ik Ferry een time-out geven. Mijn collega loopt met me mee, want ze denkt dat ik dat niet kan. Ik kan haar geen ongelijk geven. Telkens als ik eropuit word gestuurd om een patiënt een time-out te geven, komt er niets van terecht.

Ferry (56) zit op de bank in de gezamenlijke huiskamer. Hij heeft zijn jas aan – die heeft hij altijd aan, ook als het 30 graden is – en tussen zijn voeten staat de plastic boodschappentas die hij overal mee naartoe neemt.

‘Heb jij zonet een bord stukgegooid?’

‘Ja’, zegt hij.

Kijk, dat neemt me meteen voor hem in. De meeste patiënten zouden erover liegen.

‘Je weet wat dat betekent, hè?’, vraagt mijn collega.

Een time-out betekent dat hij een poos alleen in een kamertje moet zitten. Het idee daarachter is dat hij zich wel twee keer bedenkt voordat hij weer iets flikt, maar daar merken we tot op heden weinig van.

Gisteren was de wc verstopt. Met mijn arm verpakt in een vuilniszak graaide ik in de pot. De oogst: een geruite pyjamabroek, drie sokken en een voetbalshirt van PSV. Ferry’s favoriete club.

‘Ferry?’, riep ik. ‘Waarom heb jij je kleren door de plee gespoeld?’

Hij kwam eraan geslenterd en ik hield hem het druipende shirt voor. ‘Tsja’, zei hij, en hij haalde zijn schouders op. De storm in zijn hoofd was intussen gaan liggen en nu wist hij ook niet meer waarom hij dat had gedaan.

‘Ik wil zulke dingen helemaal niet doen’, zei hij, toen ik buiten met hem wandelde. ‘Het gebeurt in een opwelling, als ik boos ben. Ik ben heel vaak boos.’

‘Hoe komt dat?’

‘Incest’, mompelde hij.

Als kind werd hij verkracht door zijn vader en geslagen door zijn moeder. Ze sloeg hem zo hard dat er iets onherstelbaar kapotging in zijn hoofd.

‘Hoelang moet ik in dat kamertje zitten?’

Geen idee. Ik kijk mijn collega aan.

‘Een uur’, zegt ze.

‘Een uur!’, roept hij verontwaardigd.

‘Dat weet je ook wel, Ferry.’

‘Kutzooi.’

De pieper van mijn collega gaat; ze moet ergens anders naartoe. ‘Gaat dit jullie verder lukken zo?’, vraagt ze.

‘Ja, hoor’, zeggen wij in koor.

Ik weet niet waar het kamertje is, maar Ferry wel, want hij heeft er al heel vaak gezeten. Hij sloft voor me uit met zijn smalle, hangende schouders en dikke bos strohaar. We gaan de hoek om, een trap af, de gang door, een trap op.

‘Waar is dat strafhok helemaal?’

Ferry grinnikt. ‘Het valt wel mee, hoor. Je kunt er muziek luisteren en er liggen knutselspullen. Hier is het.’

Achter de deur die hij opent zit een fitnessruimte. Er staan hometrainers, krachttoestellen en een rek met gewichten. ‘Ik dacht dat het hier was.’ Hij kijkt aarzelend om zich heen. ‘Nu weet ik het even niet meer.’

‘Ga hier dan maar zitten.’

Hij ploft neer op een halterbankje.

Ik pak voor ons beiden een paar gewichten uit het rek en we doen een reeks curls. Hij houdt het best lang vol met zijn dunne armpjes. In de hoek van de zaal hangt een bokszak. Ik geef er een harde trap tegenaan. ‘Dit is leuk, Fer. Dit moet je echt proberen.’

Ferry staat op en schopt ook tegen de bokszak. ‘Ja, lekker.’

Om en om geven we een harde trap, de zak zwaait wild heen en weer.

‘Stel je voor dat iemand ons zou aanvallen’, hijgt hij. ‘Nou, die is dan echt de lul.’

‘Zeker.’

Hij klautert op de hometrainer en begint fanatiek te trappen. ‘Kijk, hij geeft aan of ik het goed doe’, zegt hij, en hij wijst naar het schermpje. ‘Ik heb al 7 calorieën verbrand.’

Daarna gaat hij op de loopband en de roeimachine. Intussen is het uur voorbij. De time-out zit erop.

‘Morgen weer?’, vraagt Ferry.

Thomas van der Meer is schrijver en werkt in een psychiatrische kliniek. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Arie Elshout. De namen in deze column zijn gefingeerd en sommige details zijn aangepast.