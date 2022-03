Femke Merel van Kooten is geen spookkamerbewoner meer

Ruim 30 duizend stemmen had ze in 2021 gehaald met haar partij Splinter, hooguit genoeg voor een halve Kamerzetel. Dat terwijl ze de gedachte dat ze het niet zou halen steeds had uitgebannen. Dus bleef Femke Merel van Kooten Kamerlid, ook al was ze het niet meer.

Ook na de verkiezingen kwam ze drie keer per week naar Den Haag. Ze bracht haar zoontje naar de crèche en ging aan de slag, in een kamertje met uitzicht op de achterkant van de Ridderzaal. Een strijdplan voor de komende tijd zou ze schrijven. Elke dag opnieuw was ze bang dat de rechtmatige bewoner van die kamer zou opduiken. Dat gebeurde niet. Een spookkamerbewoner werd ze. Ze kwam binnen met de rijkspas die oud-Kamerleden konden aanvragen, ook wel lobbypas genoemd. Ze lacht: ‘Bij mij was het een heimweepas.’

Rouwproces

Soms ging ze lunchen met een ander oud-Kamerlid. Zo had ze met Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie een lang gesprek. Ik weet wie ik ben in de Kamer, had ze gezegd. Maar ik weet niet wie ik ben daarbuiten. Dat durfde ze niet onder ogen te zien, dan zou ze moeten loslaten. Terwijl, wat moest ze dan? ‘Volksvertegenwoordiger zijn, dat is waarvoor ik opsta. Iets bijdragen aan het leven van mensen, desnoods zonder dat ze dat weten. Dat ik dat niet meer kon, gaf me zo’n machteloos gevoel.’

Ze was gewaarschuwd voor het rouwproces dat kan volgen na een vertrek uit de Tweede Kamer. Ik was overspannen in die tijd, zegt ze terugkijkend aan de keukentafel van het huis in de Woerdense Staatsliedenwijk dat ze vijf dagen eerder met haar gezin heeft betrokken. ‘M’n lichaam stond naar tachtig uur werk per week en vijftien koppen koffie per dag. Ik ging naar Den Haag om in de flow te blijven, volgde alle debatten. Als ik ging wandelen rond de Cattenbroekerplas en m’n zoontje sliep, luisterde ik politieke podcasts.’ Omdat de formatie zo lang duurde, bleef ze rekening houden met een totale mislukking, zodat er nieuwe verkiezingen konden komen.

Ze had vreemde omzwervingen achter de rug. De Partij voor de Dieren verlaten, een kort verblijf bij 50Plus gehad, even bij Henk Krol aangehaakt. Toch, aan het eind van haar zittingsperiode werd Van Kooten serieus genomen als Kamerlid. Een vasthoudende dossiervreter, zo stond ze bekend. Zij was het die de duizend euro bonus voor zorgwerkers door de Kamer loodste.

Dat merkte ze na de verkiezingen. Ze kreeg aardige kaartjes van Kamerleden, voorzitter Arib zei dat zij haar een nieuwe kans had gegund. Mark Rutte belde om te melden dat hij speciaal op Splinter had gelet: jij hoort hier, jij hoort in de Kamer, zei hij. Ze straalt: ‘Dat is een compliment. Ik weet: hoe moeilijker je het hem maakt, hoe aardiger hij wordt.’

Kneuterigheid

Soms zijn er nog steeds partijen die een beroep doen op haar ervaring. Pieter Omtzigt wilde weten hoe je als afsplitser verder moet, Denk vroeg om uitleg over haar stijl van politiek bedrijven. Na de zomer is er een knop omgegaan. Ze begon een studie staats- en bestuursrecht en verstuurde veel sollicitatiebrieven. Uiteindelijk is ze bron- en contactonderzoek gaan doen bij de GGD.

Ze schreef voor Splinter een lokaal verkiezingsprogramma van zestig pagina’s en werd vorige week gekozen in de gemeenteraad van Woerden. Eén zetel kreeg Splinter, 4,4 procent van de stemmen. De partij wil geen Rembrandtbrug van 24 miljoen, wel een buitenzwembad, een huisartsenpost, betere armoedebestrijding. Er is een digitale fractiekamer zodat burgers kunnen meepraten. Van Kooten heeft zich voorgenomen heel kritisch het gemeentebestuur te volgen. Al ergert ze zich aan de kneuterigheid en het amateurisme. Woerden krijgt slechte rapportcijfers voor financiële weerbaarheid. Daar gaat ze scherp op zijn.

Dat de Woerdense Courant Splinter niet tot de lokale partijen rekent, bevalt haar wel. Ze wil door, naar de provinciale staten. Dat ze in Woerden zeggen dat de gemeenteraad voor haar een opstapje is, klopt niet. Ze is dolblij weer volksvertegenwoordiger te kunnen zijn. Maar straks, zo snel mogelijk, wil ze terug in de landspolitiek. Iets links van het midden zit namelijk een Splintervormig gat, perfect geschikt voor een sociaal-liberale partij. Daar is ze naar op weg.