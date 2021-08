Feministen zijn niet verantwoordelijk voor de hel in Afghanistan. Wel is het tijd om in actie te komen

De afgelopen week hoorde en las ik vele getuigenissen van Afghaanse vrouwen, ze hielden me ’s nachts wakker en kleurden mijn ochtenden donkergrijs.

Het plots terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Afghanistan betekent dat een horrorscenario uitkomt voor vele vrouwen en meisjes. Hun zorgvuldig opgebouwde levens dreigen te worden vernietigd door genadeloze Talibanstrijders. Tegen het decor van mensonterende scènes in Kabul speelt nu de vraag wie er allemaal bloed aan hun handen hebben.

En sommigen menen: feministen.

‘Als onze feministen zich even kunnen losmaken van hun genderdiscussie, het debat over de juiste voornaamwoorden en het implementeren van het vrouwenquotum voor de bestbetaalde topfuncties, kunnen ze deze Taliban dan even tot de orde roepen, alstublieft?’, schrijft PVV-Kamerlid Harmen Beertema op Twitter, in zijn echoput galmt soms onverholen vrouwenhaat.

‘Voor onze feministen’, twittert NRC-columnist Aylin Bilic bij een Guardian-reportage over vrouwen die worden vernederd en bedreigd op de straten van Kabul. Bilic vindt dat feministen in Nederland zich te veel verliezen in bijzaken en zich weinig uitspreken tegen vrouwenonderdrukking in de naam van de islam.

Doorzeuren over straatnaambordjes en zwijgen over vrouwenbesnijdenis: dat is het beeld van feministen dat critici, met name op de rechterflank, graag oproepen. Diezelfde mensen doen het voorkomen alsof feminisme een homogene beweging is, een organisatie met een hoofdkantoor, waar je naartoe kunt bellen en in het keuzemenu op 1 kunt drukken voor ‘cancelen’, en op 2 voor ‘wegkijken’. Alsof feminisme niet vele gezichten, en net zo veel vormen van protest kent.

Tegelijkertijd klonk er deze week een ander, intellectueel uitdagendere kritiek. In een vlammend betoog in The Nation richt de Pakistaans-Amerikaanse journalist en advocaat Rafia Zakaria haar pijlen op ‘witte feministen’: Amerikaanse vrouwen uit de elite van Hollywood en Washington die in de invasie in 2001 een kans zagen voor vrouwenemancipatie, ook al was het tegen de wil van Afghaanse vrouwenrechtenorganisaties, en had het militaire ingrijpen tienduizenden doden – onder wie veel vrouwen – als gevolg. De Engelse activist Nandini Archer maakt een vergelijkbaar punt op de website van Open Democracy. ‘Lieve Britse feministen’, schrijft ze. ‘Westerse militaire interventie is nooit goed. Misbruik meisjes niet als legitimatie om Afghanistan te bombarderen.’

Archer en Zakaria hebben steekhoudende argumenten over de arrogantie van westers interventionisme: het idee dat je zonder zelfreflectie, zonder specifieke culturele kennis en met militair geweld sociale verandering op kunt leggen. En toch: witte feministen zijn uiteindelijk niet verantwoordelijk voor de hel van Afghanistan.

De Iraans-Amerikaanse politieke analist Karim Sadjadpour stelde vorige week: ‘Als er één ding is dat voorstanders van een abrupt vertrek uit Afghanistan gemeen hebben, dan is het dat zij bijna zonder uitzondering man waren.’ Ik zou daaraan toe willen voegen: het waren Afghaanse mannen die de wapens neerlegden in plaats van weerstand te bieden aan de Taliban, en het zijn fundamentalistische mannen die zullen besluiten dat vrouwen moeten verdwijnen achter een boerka.

Laten wij feministen in het licht van deze feiten niet naar elkaar wijzen, maar zo snel mogelijk tot een gezamenlijke agenda komen. Wat mij betreft is dat: de barricades op voor een zo ruimhartig mogelijk asielbeleid, en een zo groot mogelijk financieel en politiek commitment aan organisaties die strijden voor vrouwen- en meisjesrechten in Afghanistan. Dat is geen white saviour complex , zo’n agenda wordt gesteund door vrouwen als Zakaria. Het is ook geen vorm van wegkijken van islamitisch geweld. Het is een feminisme dat oog heeft voor het internationale verraad van Afghaanse vrouwen (en mannen) en naar acute oplossingen zoekt, hoe onbevredigend deze soms ook zijn in het licht van grotere vraagstukken over schuld en boete. Wie doet er mee?