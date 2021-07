Feitelijk, bagatelliserend, of juist alarmerend? Volkskrantlezers over de coronaberichtgeving

De voorpagina van de Volkskrant op 21 juli 2021.

Woensdag opende de Volkskrant met twee grote getallen op de voorpagina: 371 mensen werden in de laatste week in het ziekenhuis opgenomen met corona, tegenover 64 opnamen in een vergelijkbare zomerweek vorig jaar. ‘Jammer’, vindt Henk Visser uit Heerhugowaard die voorpagina, ‘zo voedt mijn anders zo rationele krant de door de wappies geduide angstcultuur.’

Op de redactie wordt levendig gediscussieerd over de toon van coronaberichtgeving, zegt hoofdredacteur Pieter Klok. Maar de discussie hoe nieuws overkomt beslecht je nooit. ‘Er zullen altijd mensen zijn die zeggen dat je te alarmistisch bent en anderen die vinden dat je de situatie bagatelliseert.’ De beste oplossing? Gewoon bij de feiten blijven, vindt Klok.

‘De afgelopen weken hoorden we dat besmettingen toenamen, maar de ziekenhuisopnamen niet. Dat beeld had ik zelf ook’, zegt Klok. ‘Woensdag was het nieuws dat de opnamen juist wél sterk stegen. Om dat nieuws diepte te geven, vergeleken we het met cijfers van dezelfde week in de zomervakantie van vorig jaar.’

Een dag eerder werd een artikel van wetenschapsredacteur Maarten Keulemans door middel van een pushmelding gedeeld met appgebruikers. ‘Virologen slaan alarm: deltavariant verspreidt zich via gevaccineerden’, las Anda van Stegeren op haar scherm. Die kop vond de Haarlemse briefschrijver koren op de molen van complotdenkers. ‘Het leest alsof gevaccineerde mensen juist de deltavariant verspreiden en de niet-gevaccineerden niet.’

Van het marketingprincipe dat paniek verkoopt moet de krant ver weg blijven, vindt de hoofdredacteur. ‘Tijdens de pandemie bouwt de wetenschap stapje voor stapje kennis op over het virus en de vaccins. Je moet uitkijken dat je niet elk stapje brengt als een wereldgebeurtenis.’ Anderzijds kan niet elke nuance in de kop worden opgenomen: daarvoor staat er een artikel onder.

Op de website, in de app en in de krant werd de kop later wel genuanceerd: ‘Deltavariant verspreidt zich ook via gevaccineerden’. ‘Maar de kop in het pushbericht kunnen we niet meer wijzigen’, zegt Klok. ‘Briefschrijver Van Stegeren heeft daarin gelijk: bij pushmeldingen, die ook nog eens extra indringend binnenkomen, moeten we opletten en ons nog bewuster zijn van de boodschap die ze afgeven.’