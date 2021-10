Farmers Defence Force neemt de hele agrarische sector in gijzeling

Demonstranten van boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) op de Benoordenhoutseweg in Den Haag. Beeld Remko de waal / ANP

Dat het gelegenheidsnetwerk AgriNL er vooralsnog niet in is geslaagd om met een voorstel te komen voor de oplossing van de stikstofcrisis is spijtig. Ronduit verontrustend is dat de radicale Farmers Defence Force (FDF) hier de hand in heeft gehad. Het is weliswaar (nog) niet helemaal duidelijk wat een aantal deelnemers aan AgriNL ertoe heeft bewogen om zich schielijk uit dit verband terug te trekken – de communicatie binnen AgriNL zou niet optimaal zijn verlopen – maar de intimidatie waarvan de FDF zich bedient, zal hier ongetwijfeld een grote rol in hebben gespeeld.

Alles aan de FDF is militant: de naam, de toonzetting van de berichten op de website, de wijze van actievoeren, en – bovenal – de pretentie de hele boerenstand te vertegenwoordigen. Daaraan ontleent de FDF het recht om AgriNL ‘op te blazen’, om op gezette tijden met tractoren naar distributie- en bestuurscentra op te rukken, en om ‘orde op zaken te stellen in onze eigen sector’ – een als dreigement klinkende aanzegging van FDF-voorman Mark van den Oever. Overleg wekt bij de FDF slechts achterdocht en afkeer. Al was het maar omdat daar vertegenwoordigers van de vermaledijde politiek en andere ‘buitenstaanders’ bij zijn betrokken. ‘Boerenbelangen worden vertegenwoordigd door boerenbelangenbehartigers’, aldus Van den Oever.

De boeren leven echter niet in een eigen republiek, hoe spijtig Van den Oever dat ongetwijfeld ook vindt. Ze zijn onderdeel van een samenleving en een economie waarin de belangen van de ene groep moeten worden afgewogen tegen die van de andere. Dit vereist een bereidheid om het algemeen belang te laten prevaleren boven het groepsbelang. Om, grommend desnoods, compromissen te sluiten. Die bereidheid ontbreekt bij de FDF. Sterker: de FDF eist excuses van landbouworganisaties die deze bereidheid wél aan de dag leggen. ‘Anders zullen wij flink komen optoeren.’

Zo dreigt een belangrijke sector in gijzeling te worden genomen door een luidruchtige, radicale minderheid met meerderheidspretenties. Die saboteert oplossingen voor problemen die de héle samenleving raken, en ontregelt een overlegmodel dat het samenleven van 17 miljoen mensen in een klein land mogelijk moet maken. Zoveel negatieve invloed zou een actiegroep niet mogen hebben.