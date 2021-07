Familie Oranje, red zelf paleis en bos

Paleis Soestdijk Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Als de koninklijke familie wil dat paleis Soestdijk en het omringende bos gevrijwaard blijven van de gewraakte renovatieplannen (Ten eerste, 15/7, 2020), kan zij dit makkelijk met eigen gelden mogelijk maken. Plus de kanttekening dat de Oranjefamilie hiermee enorm aan goodwill wint.

Cultuurhistoricus Hanneke Ronnes (O&D, 21 juli) stelt deze week dat ‘toenemend chagrijn van de projectontwikkelaar (mogelijk) leidt tot het doorverkopen van Soestdijk’, en vreest voor opsplitsing. Zover hoeft het helemaal niet te komen. De Oranjes – de bezorgde prinsessen Irene en Margriet voorop, maar ze hebben ook nog een welgestelde neef – hebben vermogen genoeg om het geheel te kopen en paleis, tuin en bos te redden. Met hun emotionele banden hebben ze daar alle reden toe, wat weerhoudt hen? Als ze het doen, drukken zij een passend historisch stempel op dit paleis en wordt het toch nog een Oranjezomer.

Edward van der Kaaij, Nijkerk

Ongemakkelijk

Deze krant plaatste een interview met de partner van Peter R. de Vries op de dag van de uitvaart (Ten eerste, 22 juli). Bij het lezen ervan bekruipt me een ongemakkelijk gevoel. De nieuwswaarde van dit artikel ontgaat me. Human interest heet het, wat niet zou misstaan in Story of Weekend, hooguit in het Magazine. Maar in het nieuwsdeel van de Volkskrant?

Bram van der Kamp, Utrecht

Anoniem?

De partner van Peter R. de Vries moet anoniem blijven. Dan lees ik dat ze visagist is. En een collega bij RTL Boulevard belt na de aanslag. De aandachtige lezer is al een eind op weg.

Aart Balt, Houten

Zeespiegel

Als de Deltacommissaris het heeft over de ‘zeespiegel’ als hij het ‘zeeniveau’ bedoelt (Ten eerste, 22 juli), ga ik toch twijfelen aan zijn deskundigheid. Vissen leven onder de zeespiegel, polders liggen onder zeeniveau. Graag zorgvuldig met taal.

Gerard Herbers, Arnhem

Nertsenfokker

Ik heb een paar keer hevig moeten slikken na het larmoyante verhaal van de nertsenfokker (De Wending,

21 juli). Jarenlang zijn geld verdiend met het fokken van dieren voor een nutteloos product als bont. Deze heer, een boer wil ik hem niet noemen, verkondigt ook nog dat we ‘alles waar stront uit komt’ niet willen. Nee mijnheer, we willen geen dierkwellende, milieuverpestende aasgieren die zich bezighouden met iets waar alleen ‘gemene madammen’ iets mee hebben.

Ga, voor het te laat is, u bent 43, iets nuttigs doen in plaats van dieren als producten te gebruiken. Ga groenten kweken of aardappelen telen; dan bent u pas een boer.

Linda Wiffers, Enschede

Komkommertijd

Geen betere periode om stiekem, achter de schermen, je wil door te zetten, dan komkommertijd – moet meneer Otte van het OM gedacht hebben. Dankzij het opmerkzame journalistieke werk van onder andere Maud Effting en Trouw zijn de burgers nu gewaarschuwd. De uitspraken van rechtbank en Hoge Raad mogen niet door een paar arrogante fijnslijpers worden aangetast. Euthanasie ook in geval van voortgeschreden dementie, blijft heel goed mogelijk, mede dankzij de ruimere interpretatie van de wet- en regelgeving.

Peter Bakens, Den Haag

Madagaskar

Maandag 19 juli verslaat de Volkskrant de hongersnood op Madagaskar. De indruk ontstaat dat de droogte daar door de opwarming van de aarde wordt veroorzaakt. Dit is onjuist. Vroeger was Madagaskar bijna geheel bebost. Alles kon er groeien en bloeien. Droogte en misoogsten kwamen niet voor.

Bossen en regenwouden verdampen elke dag water, daardoor treedt verkoeling op. Daarnaast zetten de bomen met fotosynthese de energie uit licht om in hout. Hierdoor treedt ook verkoeling op. Kortom, de lucht boven de bossen is relatief koel. Wanneer warme, vochtige lucht vanaf de oceanen in aanraking komt met de relatief koele lucht nabij de bossen, koelt de vochtige lucht af en gaat het regenen. Prachtig natuurverschijnsel. Dit verklaart ook de naam regenwouden.

Nu door hebzucht ruim 90 procent van het bos van Madagaskar door houtkap is verdwenen, is dit natuurverschijnsel verstoord: de lucht boven het kale land wordt veel warmer dan vroeger, de vochtige lucht vanaf de oceanen koelt boven kaal land niet af, de regen blijft uit. Gevolg: droogte, misoogsten, honger.

Harry Rinckes, Amsterdam

Steen

Peter de Waard stopt met schrijven voor de rubriek ‘Het eeuwige leven’. Hij gaf een mooi beeld van mensen die vaak op hun eigen manier een steen verlegden in een rivier. Bedankt Peter voor deze graag gelezen stukjes.

Guido van der Waa, Bunde