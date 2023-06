Falende commerciële huisartspraktijken, en voorlopig grijpt niemand in

Vorige maand kwam het bericht dat een huisartspraktijk van de commerciële huisartsenketen Co-Med in het Brabantse Reusel per direct de deuren moest sluiten. De reden: geen personeel. Hoewel het bedrijf voor de oorzaak daarvan graag verwijst naar het landelijke tekort aan huisartsen en doktersassistenten, blijkt uit onderzoeken van EenVandaag en de Volkskrant dat er grote interne problemen zijn. De korte samenvatting: het is een bende.

Danka Stuijver werkt als huisarts. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met collega-huisarts Rinske van de Goor.

Een vaak gehoorde klacht van collega’s die bij Co-Med hebben gewerkt, is het niet of veel te laat voldoen van hun facturen. Een bekend excuus is dan: ‘De zorgverzekeraar heeft ons nog niet betaald dus wij kunnen jou nog niet betalen.’ En de achterstallige betalingen beperken zich niet tot facturen van zorgpersoneel. ‘Printercartridges, praktijkhuur, het ict-systeem, de managementopleiding van een doktersassistente en zelfs het schoonmaakbedrijf: allemaal niet of te laat betaald’, zo vertelde een huisarts aan de Volkskrant.

Het verwondert mij. Tenslotte is Co-Med een kapitaalkrachtige ketenpartij die flinke goodwill-bedragen kan neerleggen bij de overname van huisartspraktijken en bovendien jaarlijks miljoenen euro’s zorggeld ontvangt van de zorgverzekeraars. Waarom lukt het dan niet het zorgpersoneel en de leveranciers tijdig te betalen?

Er zijn meer oorzaken voor het grote verloop en gebrek aan personeel bij Co-Med. In brieven van (oud-)medewerkers, verstuurd aan de Inspectie, wordt een angstcultuur beschreven waarin geen ruimte is voor negatieve feedback en waar grensoverschrijdend gedrag wordt gedoogd.

Overigens lijkt de juridische afdeling van Co-Med, in tegenstelling tot de afdeling personeelszaken, uitstekend te werken. Een doktersassistente die via een app-groep opriep om misstanden bij haar te melden kreeg een dreigende brief. Zij werd gesommeerd te staken met het verspreiden van ‘onrechtmatige uitlatingen’ en wanneer zij dat niet zou doen, zou Co-Med de Inspectie en de verenigingen voor zzp’ers in de zorg op de hoogte stellen van het wangedrag van deze zorgmedewerker.

Prachtig hoe Co-Med de zaken hier probeert om te draaien. Ook de interne mail die Co-Med naar hun medewerkers stuurde direct na de publicaties van EenVandaag, getuigt van een ernstig gebrek aan integriteit en zelfreflectie. Deze mail eindigde met: ‘Nog dit jaar starten we nieuwe praktijken onder de vlag van Co-Med (of EenVandaag dat nou leuk vindt of niet…).’

Co-Med is niet de enige private-equitypartij die vastloopt op personeelstekorten. Centric Health, eigenaar van twaalf huisartspraktijken, kreeg onlangs een tik op de vingers van de Inspectie. In hun praktijk in Pijnacker waren ernstige tekortkomingen in de levering van zorg vastgesteld met als gevolg een groot risico voor de patiëntveiligheid. Zorgverzekeraar DSW liet daarop weten de betalingen aan deze praktijk per direct te staken. Terecht.

Ik begrijp niet waarom zorgverzekeraars kleinere huisartspraktijken vaak streng controleren, maar disfunctionerende commerciële praktijken, waar op sommige dagen niet eens een huisarts aanwezig is, blijven uitbetalen met publiek geld. Terwijl niet wordt geleverd wat contractueel is afgesproken: huisartsenzorg. Mogelijk heeft dat te maken met belangenverstrengeling. Eén van de grootste zorgverzekeraars, VGZ, is immers een trotse partner van Co-Med, aldus de website van het bedrijf. Of vrezen zorgverzekeraars zonder deze commerciële ketenpartijen niet aan hun zorgplicht te kunnen voldoen?

Wie markt zaait, zal markt oogsten, inclusief deze uitwassen. Maar waar is de marktregulatie? Waar is het toezicht? Wie zegt: tot hier en niet verder? Voorlopig niemand.

De Inspectie en de Nederlands Zorgautoriteit (NZa) maakten vorig week bekend niet deze zomer, maar pas eind dit jaar met het resultaat te komen van hun onderzoek naar commerciële huisartspraktijken. In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister gezegd daarop te wachten voordat hij iets doet. Ondertussen gaan de overnames van huisartspraktijken, met goedkeuring van de NZa, gewoon door – zoals eind mei weer in Den Haag.

In Reusel hebben nabijgelegen huisartspraktijken alle Co-Med-patiënten overgenomen. De falende praktijk van Centric Health is teruggekocht door de voormalig praktijkhouder die het ‘niet langer kon aanzien’. Maar wat gebeurt er als meer commerciële praktijken omvallen? In dat geval zal brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland samen met de NZa met een noodplan moeten komen om ontwrichting van de gezondheidszorg te voorkomen. Eén ding is zeker: als straks tienduizenden patiënten tegelijk ‘huisartsloos’ op straat staan, kan niemand beweren dat dit als een verrassing komt.