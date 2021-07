Fake it till you make it is een grappig en verrassend nuttig programma

Als je aan een willekeurige 11- of 12-jarige vraagt wat die later wil worden, is de kans vrij groot dat je als antwoord krijgt: beroemd. Hoe dat beroemd er precies uitziet, weten ze natuurlijk niet, en dat beroemd zijn iets anders is dan ergens goed in zijn ook niet, maar waarom zou je ze nu al uit de droom helpen? Wat ze vaak wel weten: waarmee ze beroemd willen worden. Influencer, youtuber, zanger, of acteur.

Voor die laatste categorie is er nu elke zondagochtend op NPO Zapp en online de Klokhuisserie Fake it till you make it. Ze hadden het ook ‘Acteren kun je leren’ kunnen noemen, maar dat klinkt niet erg glamorous. Daarom: Fake it till you make it, voor iedereen die wel wat acteertips kan gebruiken voor in het theater of in het dagelijks leven. Want doen alsof je verrast bent of zelfverzekerd lijken, is immers altijd handig.

De formule is eenvoudig: Klokhuis-presentator Sosha Duysker introduceert in een theater het thema. Verliefd zijn, ziek zijn, lachen, huilen of boos worden bijvoorbeeld. Daarna laten professionals, dramadocent Erwin Boschmans, een Klokhuisacteur (onder anderen Sarah Janneh en Eva van der Gucht) en grimeuse Judith zien wat je kunt doen om zo waarachtig mogelijk over te komen. Wist u dat u met wat havermout, erwtenpuree en yoghurt perfect braaksel kunt maken?

Klokhuis-presentator Sosha Duysker in de aflevering ‘Zelfverzekerd zijn’ van ‘Fake it till you make it’.

Een grappig en verrassend nuttig programma met interessante inzichten in de techniek van acteren. Dat komt vooral door de leuke professionals, met voorop de geweldig grappige presentator Sosha Duysker (30) die in 2020 de Philip Bloemendalprijs won voor jonge, getalenteerde presentatoren. Mocht u geen tv-kijkende kinderen hebben, dan kunt u haar ook kennen van de Zondag met Lubach-hit Ga niet naar Nieuwsuur, als verslaggever van wetenschapsprogramma Atlas of van de indrukwekkende slavernijdocumentaire Opstand op de Neptunus, die onlangs werd uitgezonden.

In de Fake it till you make it-aflevering ‘Zelfverzekerd zijn’ vertelt actrice Sarah Janneh hoe moeilijk het was om voor Dokter Corrie (nog zo’n goed kinderprogramma) midden op de Dam in Amsterdam een blootpak met tepels, okselhaar, geslachtsdeel en schaamhaar te dragen. Hoe ze zich er doorheen sloeg? Een kwestie van rustig ademhalen, een rechte rug en niet denken aan andere mensen. Duysker: ‘Even jezelf apart nemen en streng toespreken.’ Dat gaat natuurlijk niet in één keer, dat moet je oefenen. En dus brengt Duysker de tips tot slot in de praktijk in een scène met de acteur. In dit geval: hup, de straat op in hetzelfde blootpak.

De tips uit de aflevering ‘Boos zijn’ hadden we dit weekend niet nodig. Kijken naar de beschamende persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge was genoeg. Wel jammer dat er geen lesje berouw tonen of sorry zeggen bij de serie zit. Ik ken nog wel twee kandidaten.