Extremisten gebruiken journalistieke zuiverheid om hun bruinhemden wit te wassen

Stel, er staat een draaiorgeltje op Utrecht Centraal de hele dag het Horst Wessellied te spelen. Het zou een poos duren voordat mensen het zouden herkennen en ‘WTF!? @politieutrecht doet niets’ gingen tweeten. Volgens een ijzeren socialemediawet zouden vervolgens binnen het uur racisten twijfel zaaien over de vraag of dit nou racistisch is, waarop antiracisten in de tegenaanval gaan. Beide groepen zullen online de media aanvallen, die de orgeldraaier hier weer wel en daar weer niet stellig een racist hadden genoemd. Iemand die zich graag als de kalmte zelf opwerpt, zou zeggen dat het maar een grap was, en een Wikipedia-historicus zou zeggen dat de melodie van het lied al ver vóór de NSDAP bestond.

Het kan een orgeltje zijn, of iets in een live-talkshow, of toch een laserprojectie omdat er nu eenmaal al een dure projector is aangeschaft, maar er zullen meer acties komen van de lui die vorige week racistische leuzen op de Erasmusbrug projecteerden, want ja: wát een succes. De Telegramgroep van afzender White Lives Matter telt alweer 1.316 leden, en als deze zin af is, is dat aantal al verouderd. De Gelderlander noemde de rechts-extremisten vriendelijk ‘activisten’ en toonde lezers dienstbaar hun Telegramadres. RTL bleef hangen in de online-redeneersfeer (Was dit strafbaar?) en verklaarde het tot een ‘grijs gebied’. Laserspecialist Jansen werd geraadpleegd om te vragen of de leuzen wel professioneel waren gelaserd. Nee, er was scheef gelaserd en daar had Jansen een broertje dood aan – maar goed, wat deed Jansen hier en waren dit op dit moment de juiste vragen?

Ongeveer wekelijks hoor ik wel ergens de vraag of en hoe je als journalist licht moet schijnen op extreem-rechtse en andere haatzaaiende figuren – deze week weer bij de verondersteld invloedrijke influencer Andrew Tate. Met de waarschuwing van de NCTV over de normalisering van extreem-rechts in het achterhoofd, las ik een gids van de Amerikaanse digitalemedia-onderzoeker Whitney Phillips, The Oxygen of Amplification: je moet om te beginnen vaststellen of een beweging belang heeft voor de samenleving, een kantelpunt vaststellen waarop aandacht geoorloofd is.

Lijkt simpel tot zover, maar de perfecte sluiproute naar media-aandacht, voor een marginaal clubje, is een online-rel veroorzaken. Ai, verslaggeving is noodzakelijk, én gunstig voor extremisten. Je kunt (en moet) de schade beperken, maar daarvoor moet je je eigenlijk verdiepen in de internetcultuur van racisten. Volgens Phillips gebruiken zij journalistieke normen als wapen tegen journalistiek: het systeem zelf wordt bespeeld. Met je kritische distantie dien je dus niet als vanzelf de goede zaak. Daarmee kom je ook niet uit het woud van beelden en betekenissen die extreem-rechtse groepen online opwerpen: verdraaien en vermommen is deel van de campagne.

De stijlgids van The Daily Stormer, een grote neonaziwebsite, moedigt zijn auteurs bijvoorbeeld aan om lezers niet af te schrikken met racistische verhandelingen: verpak je ideeën liever in een grappige meme. Humor is de kruipolie waarmee je werft én onder elke beschuldiging uitglibbert. Elke parodie kan als oprecht worden opgevat en het oprechte als parodie. En als we het over de Erasmusbrug hebben: zeg niet dat je contra-iets bent, maar pro-iets-anders, ‘pro-blank’ of ‘pro-Nederland’.

Let je hier – als journalist of lezer – alleen op de woorden, dan hoor je de muziek niet. Wie tóch letterlijk gaat interpreteren, volgt de route die voor de hele onzalige optocht is uitgestippeld. ‘Bedankt voor 1k abonnees!’, stond op 3 januari in de Telegramgroep van White Lives Matter, en ja, die dank gaat helaas ook uit naar argeloze omstanders en media. Iets om in gedachten te houden, met de zorgen van de NCTV in het achterhoofd: wie te lang praat over schaapskleren, helpt de wolf.