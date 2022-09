Extreem-rechts moet terug de verdomhoek in, waar het hoort

De bewuste provocatie van Ongehoord Nederland – bij de NPO werden ‘negers’ ervan beticht ‘blanken’ massaal in elkaar te slaan, met nog geen flinter bewijs – zou weleens een zegen kunnen blijken. Allereerst leidt de middelvinger misschien wel tot de volkomen verdiende verbanning van de omroep. Maar belangrijker nog: polariserende figuren als ‘presentator’ Blommestijn zijn de beste remedie tegen de plaag van de valse balans. Onnozelaars die haar ten tijde van corona dapper vonden, en dat waren er nogal wat, zien nu tot welk duister kamp ze behoort.

False balance of bothsideism, laten we het in het Nederlands maar valse balans noemen, is wanneer journalisten in hun neutrale ijver de twee kanten van een debat als gelijk presenteren, zelfs wanneer slechts één van die twee kanten zich op feiten beroept en het andere kamp zich uitsluitend bedient van leugens en complottheorieën. Zo kan het dat je in een talkshow een totale nitwit ‘met oprechte zorgen’ tegenover een wetenschapper kan zien zitten, of dat absurde redenaties – ‘racisme en intimidatie zijn vervelend, anderzijds voelen mensen zich niet gehoord’ – normaal zijn geworden.

Niet alleen de media doen mee aan deze gevaarlijke onzin, zo bleek uit een lezing van minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid. In een tijd waarin de rechtsstaat onder vuur ligt en journalisten worden vermoord, koos zij ervoor om de gevaren van ‘woke’ tegenover extreem-rechts te zetten: een klassiek staaltje valse balans. Agressief beleden slachtofferschap is heus irritant, maar toch zeker geen politieke ideologie of partij, laat staan een beweging die politieke invloed heeft. Dat is volkomen anders met extreem-rechts, een bewezen, maar nog immer onderschatte bedreiging voor onze democratie en veiligheid. Maar door de twee gelijk te stellen, positioneerde Yesilgöz de VVD waar het zo graag zit: in het redelijke midden.

Het lijkt logisch dat in landen met een cultuur van compromissen, zoals Nederland, de neiging tot het zoeken van een valse balans groter is dan in meer revolutionaire landen. Voeg daarbij onze kleinburgerlijke behoefte aan fatsoen en ‘in gesprek met elkaar blijven’, en je begrijpt waarom Nederland vergeven is van de slecht afgestelde weegschalen. We willen toch zeker niet polariseren?

Toch is polarisatie soms precies wat nodig is. Het is namelijk een onderschatte kwaliteit van polarisatie om het midden te dwingen partij te kiezen. Iets wat het midden in Nederland niet graag doet en lang ook niet hoefde; het zou absurd zijn om de keuze tussen sociaal-democraten of christen-democraten als een keuze tussen goed en kwaad voor te stellen. Zo’n zwart-wittegenstelling is er nu echter wél, en dat maakt dat het midden zijn instinctieve en cultureel bepaalde drang naar consensus moet loslaten.

Extreem-rechts aan tafel uitnodigen en naar de mond praten heeft extreem-rechts alleen maar groter en extremer gemaakt. Polariseren is dus niet altijd slecht, omdat het de grote groep redelijken dwingt de waarheid onder ogen te zien: het betreft hier geen ‘gewone’ afwijkende meningen. Extreem-rechts moet terug de verdomhoek in, waar het hoort, en ons systeem moet minder tolerant zijn voor misbruik door intoleranten.

Er is verschil tussen een afwijkende mening en racisme, net als kritiek en leugens niet hetzelfde zijn. Democratische partijen zijn wezenlijk anders dan fascistische partijen, en een onderbuikondernemer met een ‘juicekanaal’ is geen journalist. Wanneer we echter doen alsof al die zaken gelijkwaardig zijn, creëren we de valse balans die zo duidelijk het cruciale ingrediënt is voor de groei van extreem-rechts. Blijkbaar moet het eerst misgaan voordat we dat snappen.