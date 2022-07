Extra geld? Begin maar eens met lezen, schrijven en rekenen. Wie dat niet kan is verloren

Nét voor de vakantie viel bij de scholen de laatste brief op de mat van het ministerie van Onderwijs. Er is extra geld! Vraag maar aan! Het is niet weinig ook: 900 euro per leerling in het primair en 1.200 in het voortgezet onderwijs, bedoeld om de zorgwekkende achteruitgang in basisvaardigheden – taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid – te keren. Tot eind september mogen scholen een aanvraag doen.

Het geld moet worden besteed aan ‘effectieve interventies’, zoals betere instructie van leerlingen, doeltreffende didactiek en klassenmanagement. Er komt ook een aanvullende subsidie beschikbaar voor het inhuren van ‘basisteams’, die de leerkrachten helpen de basisvaardigheden van hun leerlingen te verbeteren.

Dat het ministerie eindelijk ingrijpt bij de gestage achteruitging in prestaties bij lezen, schrijven en rekenen is verheugend. Maar dat er kennelijk ook al achteruitgang te constateren is bij de vakken burgerschap en digitale geletterdheid, die ineens tot ‘basisvaardigheid’ zijn gepromoveerd (maar op veel scholen nauwelijks leven) is opmerkelijk.

Burgerschap is een vaag vak met op zijn minst twee doelstellingen: nuttige kennis bijbrengen over democratie, burger- en mensenrechten, én het bevorderen van eigenschappen als empathie, zelfbeheersing en vermogen tot samenwerken. Het eerste hoort thuis in het geschiedenisonderwijs (een vak dat de commissie-Schnabel in 2016 nog doodleuk wilde afschaffen). Het tweede, kinderen kneden tot burgers van het gewenste model, lijkt mij geen hoofdtaak van de school.

Scholen zijn geen instellingen voor gedragsbeheersing, al moeten leerlingen zich er uiteraard gedragen, en heeft onderwijs altijd een beschavende werking. De wereld heeft alle soorten mensen nodig, ook oncoöperatieve en minder sociale snuiters. Het onderwijs moet jongeren werktuigen bieden om de wereld te begrijpen en in alle vrijheid kritisch na te denken, over de maatschappij en het leven.

Begin nou maar eens met lezen, schrijven en rekenen, zou ik zeggen. Wie dat niet kan is verloren. Daarbij is de hamvraag: hoe is het in godsnaam mogelijk dat ons funderend onderwijs, waar hoogopgeleide professionals werken, er niet in slaagt om alle kinderen die vaardigheden op een basisniveau te leren? Wat ging er mis en wat moet er precies gebeuren om het ze wél te leren? Dat moeten we eerst weten.

En hoe gaat het ministerie controleren of schoolbesturen het geld inderdaad hieraan besteden, hoe zinvol het wordt besteed en of er vooruitgang is geboekt? De berisping, door de Algemene Rekenkamer, dat onduidelijk is waaraan de 8,5 miljard euro voor het Nationaal Programma Onderwijs heengaan, ligt nog vers in het geheugen. In de brief lees ik dat scholen in 2023 om een ‘kritische zelfevaluatie’ wordt gevraagd, waarna ze subsidie voor het jaar erna kunnen aanvragen. Iets zegt me dat scholen zullen melden dat het geld enorm goed is besteed.

Wie zitten er in die hulpvaardige ‘basisteams’? Wat vinden leraren daarvan? Te vrezen valt dat er weer bergen overheidsgeld bij de ingehuurde commerciële bureautjes zullen belanden. We zullen nooit zullen weten of het helpt, al die cursussen en coaching. In het Onderwijsblad staat een onthullend verhaal van Joëlle Poortvliet. Zij laat zien dat ‘de schil’ van onderwijsmensen die niet lesgeven maar adviseren groeit, van 41 duizend in 2015 naar 61 duizend vorig jaar. Velen van hen zijn weggerend uit het onderwijs, om als adviseur meer te verdienen en anderen te vertellen hoe het moet.

Duurzame kwaliteitsverhoging is alleen te verwachten van het verbeteren van de lerarenopleidingen, opdat die voortaan mensen afleveren die precies weten hoe je kinderen effectief basisvaardigheden bijbrengt en aan wie je dat gerust kunt overlaten. Dat vergt weer heel andere investeringen en inspanningen.