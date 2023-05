Extra bevattelijk voor een voorbijvliegend woord als ‘haarvaten’

De hal van de Tweede Kamer is gereserveerd voor het aanbieden van petities, en op deze dinsdag staan daar mensen van Gezinsplatform.nl, een platform dat vindt dat het gezin van onschatbare waarde is en van de politiek de aandacht moet krijgen dat het verdient. Zij bieden hun petitie aan aan Caroline van der Plas (BBB, in het rood, inclusief rode panty, met kistjes), Don Ceder (ChristenUnie) en Tunahan Kunzu (Denk), drie best verschillende types, maar goed, iedereen moet wat met gezinnen.

Van een afstand zie je dat politici, van welke partij dan ook, allemaal hetzelfde reageren op mensen die ze een petitie aanbieden: ze horen de mensen aan, knikken langzaam, veel en diep met hun hoofd, en zeggen de hele tijd: ‘Ja… Ja…’.

En dan mogen ze weer naar boven, de Tweede Kamer in.

Daar is het woord van de dag ‘haarvaten’. Misschien komt het doordat de Kamer een bijna luchtdichte zaal is: het gebeurt er ontzettend vaak dat iemand een woord zegt, en dat de rest van het debat dat woord dan bizar vaak gebruikt wordt. Alsof woorden er extra besmettelijk zijn, in de stilstaande lucht blijven hangen. Misschien is het gewoon luiheid. Of misschien is het de taalgevoeligheid die politici schijnen te hebben, waardoor ze extra bevattelijk zijn voor een voorbijvliegend woord als ‘haarvaten’.

Het gaat over de recente explosies in Rotterdam en Amsterdam. Songül Mutluer (PvdA) heeft een vraag aan minister Dilan Yesilgöz: ‘Hoe komt de politie in de haarvaten van de samenleving?’ Vervolgens blijven de haarvaten terugkomen, want Yesilgöz neemt ze helemaal over. In deze opeenvolging van zinnen, bijvoorbeeld. Yesilgöz: ‘U vroeg: hoe zorgt u dat de politie in de haarvaten komt. Nou, die zit er echt. De politie zit in de haarvaten via de wijkagenten.’

Mutluer maakt zich ook zorgen dat de afstekers van explosieven vaak minderjarigen blijken te zijn, die voor een habbekrats worden ingehuurd door grote, volwassen criminelen. Maar volgens Yesilgöz bestaan er allemaal methodes om die jongeren in kaart én op het goede pad te krijgen. Programma’s ‘waarin je gezamenlijk met alle partners boven op criminele jongeren gaat zitten’. Klinkt fantastisch, wat zijn dat voor programma’s? Nou: ‘Technieken die bewezen zijn, waar wetenschap onder ligt.’ ‘Programma’s uit Amerika en Zweden.’ Hm, altijd goed, Amerika en Zweden. Het zijn programma’s die echt werken ‘omdat je daar empirisch onderzoek onder hebt liggen.’ Aldus minister Dilan Yesilgöz.

Het klinkt intrigerend, maar wat voor programma’s het concreet zijn die zich verhurende minderjarige explosievenafstekers van de straat gaan houden, daar wordt geen mededeling over gedaan. Nogmaals, minister Yesilgöz: ‘Ze worden benaderd op een manier om uit het criminele milieu te komen’, ‘Er wordt bovenop gezeten’, en, ach ja, waarom niet: ‘Deze strijd zullen wij winnen.’

Mooi, binnenkort gaat er nergens een bom meer af.

Het andere woord van de dag is ‘wansmaakkoppeling’. Karien van Gennip, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, moet de Kamer te woord staan over de vechtpartijen die er dit weekend in de Amsterdamse RAI losbraken tijdens het stemmen voor de Turkse verkiezingen. Van Gennip haalt de herdenking van 4 mei erbij, en dat we hier leven in een vrij land, met ‘respect van de ramadan tot het homohuwelijk’, dit alles als ode aan de democratie, want: ‘Daar zijn we groot in geworden.’

Maar die mijmering pikt Machiel de Graaf (PVV) niet. ‘De minister maakt een koppeling tussen 4 mei en de democratie aan een land dat zijn eigen genocide ontkent. Ik vind dat onsmakelijk.’

Van Gennip vindt het op haar beurt onsmakelijk dat De Graaf haar koppeling onsmakelijk vindt en ook vindt ze dat hij zelf een verkeerde koppeling maakt. ‘Het geeft geen pas dat in deze Kamer deze koppeling wordt gelegd met mijn persoonlijke beleving van 4 mei.’

De Graaf: ‘Voorzitter, die wansmaakkoppeling heeft ze zelf gemaakt.’

Elkaar totaal niet begrijpen en elkaar toch vliegen afvangen: ook daarin zijn we groot geworden.