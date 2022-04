Experts over Frankrijk: ‘De ruime zege van Macron leest als een pyrrusoverwinning’

Emmanuel Macron en zijn echtgenote Brigitte Macron vieren met aanhangers de overwinning bij de Franse presidentsverkiezingen. Beeld Getty Images

In zijn overwinningstoespraak zei Macron zondagavond een president voor alle Fransen te willen zijn. Hij beloofde zich te zullen richten op de ‘woede van de stemmers op Marine Le Pen’. Deze boodschap klonk bekend. Ook in 2017 benadrukte Macron dat hij het als zijn grote taak zag om een verdeeld Frankrijk te verzoenen.

Maar wie naar de Franse verkiezingsuitslag kijkt, ziet weliswaar dat Le Pen net als vijf jaar geleden een nederlaag tegen Macron heeft geleden, maar het met 41 procent van de stemmen opvallend beter heeft gedaan dan in 2017 (33 procent van de stemmen). De verschillen zijn juist kleiner geworden en dat maakt andermaal de verdeeldheid in Frankrijk duidelijk. Een verdeeldheid die ook al twee weken geleden opviel na de eerste stemronde in Frankrijk, toen ruim de helft van de Fransen koos voor extreemlinkse en extreemrechtse antisysteempartijen.

Wat betekent de verkiezingsoverwinning van Macron voor Frankrijk? En vooral: wat staat de Fransen te wachten?

Rudi Wester studeerde Franse taal en letterkunde, was jarenlang recensent van Franse literatuur en directeur van het Institut Néerlandais in Parijs.

‘Hielp de waarschuwing van Macron voor een ‘verkiezingskater’ mee? Die zou de Franse kiezer krijgen als deze toch Marine Le Pen aan de overwinning zou helpen, zoals Donald Trump tegen alle verwachtingen in de Verenigde Staten werd gekozen. In elk geval is Macron opnieuw voor vijf jaar president van Frankrijk geworden, een uitzonderlijke prestatie. Maar al mijn Franse vrienden hebben brakend op hem gestemd, want geen andere keus en Le Pen was echt een brug te ver. Of ze zijn thuis gebleven.

‘Het is duidelijk: het huidige representatieve systeem in Frankrijk deugt niet, het schaadt de democratie en werkt onverschilligheid en extremisme in de hand. Maar de messen worden geslepen voor de verkiezingen van 577 nieuwe volksvertegenwoordigers in juni. Jean-Luc Mélenchon zal met een stevig links blok alles op alles zetten om Macron het regeren moeilijk te maken. Ook rechts zal zijn sociale woede koelen op het beleid van de herkozen president. Het lijkt wel alsof men alleen buiten Frankrijk tevreden is met deze uitslag. Arme Macron, die volstrekt terecht het idiote Franse pensioenstelsel probeerde te hervormen. Ben benieuwd of hem dat lukt. Mijn zegen heeft hij.’

Laurent Chambon is een Franse politicoloog die zich bezighoudt met minderheden in de politiek in Nederland en Frankrijk. Hij schreef onder meer een boek over Marine Le Pen.

‘Het einde van de Europese Unie zal nog moeten wachten, en Poetin heeft geen mol in de het Élysée-paleis gekregen. De Balten, Polen en Oekraïners zijn ook wat veiliger. Maar 58,5 procent is veel minder dan de haast sovjetachtige 82 procent van Jacques Chirac tegen Marine Le Pens vader Jean-Marie in 2002. Alles in de Franse media gaat om de islamitische sluier, de ramadan en de Grote Vervanging. De culturele hegemonie van Le Pens Rassemblement National is nog overal te zien.

‘In juni komt er een ‘derde ronde’: de parlementaire verkiezingen, die ook weer in twee rondes gaat. Nu Le Pen is geneutraliseerd, lijkt een meerderheid van de kiezers een linkse premier te willen. Jean-Luc Mélenchon is nu druk bezig alle linkse partijen achter hem te mobiliseren.

‘Daarbij lijken Les Verts en de Parti Socialiste absoluut geen probleem te hebben met racisme, islamofobie en haat tegen de lagere klassen. Er zijn reële kansen van sabotage van voormalige linkse politici die de (extreem)rechtse thema’s met veel enthousiasme hebben overgenomen. En dat baart me enorme zorgen.’

Frederik Dhondt is hoofddocent rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel en Frankrijk-kenner.

‘Emmanuel Macron krijgt 58,5 procent van de stemmen. Het lijkt wel alsof de verkiezingen saai zijn geweest en we deze uitslag een jaar geleden al hadden kunnen zien aankomen. Achteraf gezien kloppen alle inschattingen van Macrons entourage ook. Ja, het werd opnieuw Marine Le Pen in de tweede stemronde. Ja, Jean-Luc Mélenchon zat er dichter bij dan velen hadden vermoed. De 8 procent van de rechtsextremistische Éric Zemmour heeft uiteindelijk het verschil gemaakt. Dankzij mediamagnaat Vincent Bolloré heeft extreemrechts Les Républicains van Valérie Pécresse ondermijnd. Deze drie vaststellingen zijn geen verrassingen.

‘De generatie-mei-’68 (ouder dan 70) en de jongeren (18-24 jaar) hebben deze verkiezingen duidelijk tegen Le Pen gekozen. Het is dus niet juist dat Le Pen teert op vereenzaamde Franse ouderen of surft op een golf van populariteit bij starters in het leven. De werkende generaties op actieve leeftijd, die onder de presidenten Mitterrand en Chirac zijn gesocialiseerd, zien het liberalisme van Macron niet meer zitten.

‘De lessen voor het buitenland zijn beperkt, gelet op het specifieke Franse kiessysteem. De presidentsverkiezingen elimineren keihard en zijn bedoeld om het politieke pluralisme te ‘rationaliseren’, wat haaks staat op het Belgische, Nederlandse of Duitse systeem. Wie voor Macron stemde, deed dat doorgaans niet uit adhesie. Binnen vijf jaar ziet het bord er in Frankrijk weer helemaal anders uit.’

Niek Pas is universitair docent Franse contemporaine geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en schreef onder meer over Macron en de nieuwe Franse revolutie.

‘Het is maar de vraag of en in hoeverre Emmanuel Macron aan zijn ambitieuze Europese agenda zal toekomen. Als de uitslag van zondag een ding duidelijk maakt voor de komende vijf jaar dan is dat het primaat van binnenlandse politiek. De ruime zege leest als een pyrrusoverwinning. Macrons electorale basis is verder versmald, terwijl maatschappelijke onvrede en politieke polarisatie zijn gegroeid. De president van alle Fransen heeft een toverdrank nodig om afhakers en de verschillende maatschappelijke groepen van radicaal links tot extreem rechts te winnen voor zijn neoliberale hervormingsagenda.

‘Een bijkomende uitdaging is de herstructurering van het politieke bestel en verwerkelijking van een nieuwe Republiek van het midden. In 2017 kon de implosie van de klassieke partijen nog als een bedrijfsongeval worden afgedaan. Deze présidentielles bevestigen de politieke aardverschuiving die zich heeft voltrokken. Ondanks hun nederlagen zijn radicaal-links en extreemrechts zelfbewuster dan ooit, terwijl gematigd links en rechts in Macrons diffuse centrum zijn opgelost. Diens La République en Marche is niet meer dan een waterige macronade.’