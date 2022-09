Even viel de buurvrouw stil, zo’n stilte waarin je toch even hoopt op een acute stembandblessure

De oude buurvrouw van de hoogste verdieping van de flat achter ons huis ken ik alleen van de meedogenloos harde stem waarmee ze bij goed weer op een stoel voor haar deur op de galerij tegen haar buurman gaat zitten schreeuwen, eveneens voor zijn deur gezeten, en daarmee niet alleen het luchtruim boven onze achtertuinen in bezit neemt, maar ook door de muur en ramen van de slaapkamer dringt waarin ik m’n corona lag uit te zweten.

Het minst bekwamen me haar verhalen over mevrouw de B., de lieve, verwarde lastpak uit de flat, die vorig jaar zo eenzaam is gestorven. ‘Man, man, man’, riep ze. ‘Ze komt bij me. Ik zeg: nu niet, mevrouw de B., ik ben hartstikke ziek. Ze zegt: Moet je dan geen dokter bellen? Ik zeg: Nee, dat is nergens voor nodig. Tien minuten later, ik ben net weer binnen, gaat de telefoon: de Doktersdienst, of ik hulp nodig had!’

‘Ik zeg godverdomme’, riep de buurvrouw naar haar buurman op de galerij. ‘Ik ernaartoe. Ik zeg godverdomme, mevrouw de B., dat flik je me niet weer, de dokter voor me te bellen – ben ik al hondsberoerd, krijg ik dit er ook nog bij!’

‘Ja, haha’, zei de buurman, met een nerveuze onderdanigheid, waarop je je in zijn omstandigheden, oud en broos, tegenover het stemgeweld van de buurvrouw misschien wel graag wil verlaten. ‘Ja, haha.’

‘Volg jij de politiek?’, riep ze. ‘Volg jij de politiek?’

‘Ja, haha’, zei de buurman. ‘Nee.’

‘Nou, ik ook niet. Allemaal leugens, je zit je alleen maar te ergeren. Heb je de Beschouwingen gezien? Of de enquête over het gas? Ze hebben altijd mooie praatjes, maar als ze wordt gevraagd van hoe en wat, weten ze niks meer!’

‘Nee, haha’, zei buurman. ‘Niks.’

Even was het stil – een korte, verkwikkende stilte waarin je toch even op een acute stembandblessure hoopt, een klein, maar venijnig haarscheurtje, dat maar niet wil genezen en de patiënt dwingt tot sint-juttemis stemrust te houden.

Maar helaas: ‘Wat een blad, hè’, riep ze. ‘Wat een blad – overal ligt blad! Al weken. Ik loop door de stad en ik denk: het lijkt wel november, het lijkt wel alsof het bijna winter is, zoveel blad als er ligt. Niet normaal.’

‘Haha’, zei de buurman. ‘Nee.’

‘Dat doen de bomen expres hè’, riep ze, ‘de bladeren zo vroeg laten vallen, dat doen ze om te overleven.’ Misschien kwam het door de koorts, maar even dacht ik dat ze over zichzelf sprak, overdrachtelijk, en zo haar levensmotto prijsgaf – wie oud wil worden om lang te kunnen blijven klagen, moet zijn blaadjes vroeg laten vallen – een kleine variant, maar dan anders, zo kwam me voor, op een levensles zoals je die vroeger uit de mond van mijn oma had kunnen optekenen: ‘Als je niet oud wil worden, moet je je vroeg opknopen’.

‘Door de droogte, hè’, zei de buurman. ‘Door de droogte, haha.’