In de skilift zat ik tussen drie giechelende jongens van begin twintig. Zij hadden naast elkaar willen zitten, maar ik had vlak voordat we ons op de stoeltjes moesten neerplanten iets onhandigs gedaan en nu zat ik ongewild in het midden.

‘Wat was dát voor actie’, zei de een, ‘ze schoof ineens op!’

‘Dit was de vaagste actie ever’, zei de volgende. De derde begon over andere rare vrouwen in zijn leven.

Toen we de top van de berg naderden, kwam mijn rechterbuurman op een idee: ‘We gaan het haar moeilijk maken. Jij gaat naar rechts en wij naar links, en dan kan ze nergens meer heen!’ Instemmend geknor.

‘Even ter informatie’, zei ik, ‘ik versta alles.’

‘O.’

‘En ik ga zo naar links, dan weten jullie dat.’

Ik had ongemak verwacht bij de jongens. Maar dat was er totaal niet. Tijdens de afdaling dacht ik na over hoe dat zou zijn– een gênevrij leven.