Even schakelen met de premier, delegatie-wise. Babbeldebabbel, bezorgd kijken, enne: herhaling is key

‘Hé ja, leek me goed om nog even delegatie-wise te schakelen over wat we daarover wel en vooral niet kunnen zeggen als het plopkappenplebs erover begint. Dus als het effe schikt? Eerst de belangen: misschien goed als je begint met de opvang van Afghaanse vluchtelingen en daarna pas over het gas. Zeg maar: de omgekeerde volgorde van belangrijkheid. Ja, nee, niet erbij zeggen natuurlijk.’

(…)

‘Klopt, normaal gesproken is het inderdaad in de zomer, maar omdat het daar dan 50 graden wordt, is het nu, zeg maar, nu. Niet dat dat veel scheelt trouwens, pak gerust een korte broek in. Maar nou over the noble art of self defence straks, tegenover de bloedhonden van Hart van Nederland en BNR: ik denk dat het het beste is als je steeds opnieuw terugkomt op het punt dat je dat hele mensenrechtenverhaal alleen bespreekbaar kunt maken als je ergens bént. Waarschijnlijk komen ze dan aankakken met China en Rusland en al die andere plekken waar ze nog geld overhebben voor de organisatie van een gezellig evenement, en waar sindsdien geen fluit ten goede veranderd is. Dan kun je het beste gewoon herhalen dat je dat hele mensenrechtenverhaal alleen bespreekbaar kunt maken als je daar bént. Herhaling is key. Hopelijk beginnen ze niet over telefoons, of over het internet, dus wees een beetje overtuigend, als je benadrukt dat je dat hele mensenrechtenverhaal alleen bespreekbaar kunt maken als je daar bént.’

(…)

‘6.500. Kan er een paar honderd naast zitten. De Fifa zegt: drie. Zo zie je. Gaan ze vast naar vragen. Zeg maar gewoon: wij komen daar voor het Nederlands Elftal, of iets dergelijks. Probeer niet te vrolijk te klinken, ook al moet je sport en door slavenarbeid verrezen sportstadions natuurlijk strikt gescheiden houden. Sorry? Lijkt me niet dat ze over een boycot zullen beginnen. Niet tegen jou. Mocht dat wel zo zijn, dan is het belangrijk dat je je gedane-zaken-nemen-geen-keer-gezicht opzet: als we toen zus, dan hadden we eventueel nu zo, en als we destijds met de hele EU, dan was het een ander verhaal geweest. En nee, dat is niet hypocriet, juist niet, da’s nou juist zo gaaf aan jou! Als principes niet je fort zijn, dan is bonafide hypocriet zijn supermoeilijk! Maar het belangrijkste is: vaststellen dat de dingen nu eenmaal zijn zoals ze zijn, dat dat niet goed is, babbeldebabbel, bezorgd kijken en uitstralen dat het weer eens niet aan jou zal liggen. En met een beetje mazzel zit er nog iemand tussen die iets schrijft als ‘welkom in de echte wereld’ of ‘ook dat is geopolitiek’, en dan lijk je nog een realist en een strateeg ook.’

(…)

‘Mij lijkt ‘dialoog’ het beste. Gezelliger dan ‘onderhandeling’. En laat ‘contracten’ voor de zekerheid nog maar even achterwege.’

(…)

‘Tuurlijk respecteer je de mening van de Kamer. Ik denk dat we allemaal de mening van de Kamer respecteren, da’s democratie, en democratie is prachtig. Maar er is ook nog zoiets als de harde werkelijkheid. Bovendien is die motie anderhalf jaar oud, de wereld is intussen volledig anders. Sowieso een goeie om te onthouden: in principe verandert alles de hele tijd, dus daar kunnen we misschien nog wel eens wat mee.’

(…)

‘Ik vrees dat die ook weer mee wil, ja. Zolang-ie maar niet gaat proosten.’