Even leek het ervan te komen, bij de mobilisatie. Grote kans dat het je leven kost

Het is geen denker, maar een vrouw, die voor mij de hoop en inspiratie van 2022 bood: Mahsa Amini. In een jaar dat ons overrompelde met oorlog en agressie, toonde zij heldendom. Zij liet zien dat een onderdrukt mens de keuze heeft: je hoeft niet voor tirannie te zwichten. Ze bracht het grootst denkbare offer, haar leven, omwille van een ideaal dat groter was dan haarzelf. Ze ging veel helden en heldinnen in Iran voor.

OVER DEZE EINDEJAARSCOLUMN Op de drempel van 2023 vroegen wij onze columnisten en lezers: welk idee of inzicht is jullie bijgebleven van 2022, en bood jullie in dit veelbewogen jaar inspiratie of een frisse blik? Deze bijdrage is van Harriet Duurvoort, publicist.

Moedige, mooie, jonge mensen, die met opgeheven hoofd de strijd tegen een misdadig regime voerden. Vaak met gruwelijke executies tot gevolg. Zoals Amini een voorbeeld was voor vele Iraniërs, zo zou je willen dat ze ook de Russen zou inspireren tot massaal verzet. Even leek het ervan te komen, bij de mobilisatie. Ja, verzet wordt beantwoord met keiharde repressie, net als in Iran. Grote kans dat het je leven kost.

Maar het lijkt erop dat, een minderheid daargelaten, ­Russen zo murw en gehersenspoeld zijn dat ze liever hun leven geven als moordend kanonnenvoer dan dat ze het in de waagschaal durven stellen door op te staan tegen een moorddadig regime. Als een meerderheid van de Russen zo moedig in opstand was gekomen als Amini, zou Poetin geen poot meer hebben om op te staan.

Miljoenen mensen, in Oekraïne en in Iran, hebben met oorlogsgeweld en wrede onderdrukking te maken. Onze enige hoop is dat hun geest niet breekt. Het is ongewis wat 2023 ons brengt. Maar we kunnen ons laven aan de kracht van de helden van onze tijd. En Masha Amini is niet voor niets gestorven. Laten we het jaar eindigen met de hoop die haar verzet in vele harten heeft losgemaakt. Hoop op een ­leven zonder onderdrukking.