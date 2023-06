Even leek het alsof wij op aarde zijn om weddenschappen te organiseren

Of ik zin had mee te gaan naar een diner in het MoMath, het National Museum of Mathematics op de 26ste straat in New York, vroeg mijn vriend, een oudere schrijver die toen hij had moeten kiezen de keus maakte voor milde spot in plaats van verbittering. Ik kende hem nog maar kort, maar in vier weken had ik hem al drie keer gezien, en als je iemand drie keer per maand ziet is het een vriend. In dat soort zaken ben ik onbuigzaam.

Ik kwam aan tafel bij een filantroop en zijn babysitter. De man zei: ‘Ik babysit het geld van de filantroop.’ Vanaf een bepaalde hoeveelheid heeft geld inderdaad een babysitter nodig, ik schat vanaf twintig miljoen.

De filantroop praatte net zo graag als dat hij geld weggaf, met name aan de kunsten en de wetenschap. Verder hing hij het libertarisme aan. De staat moest op zijn knieën worden gedwongen als een agressieve teckel. Maar hij was consequent, want hij was erg voor open grenzen.

Toen begon het programma waarvoor we waren gekomen, een presentatie van de wiskundige en visiting professor van het museum Tim Chartier. Chartier was niet alleen wiskundige maar bleek ook mimespeler, hij had nog bij Marcel Marceau gestudeerd.

Naast de mime, hij deed een prachtige act met een papieren zak, vertelde hij veel over data. In de sport, op het wedkantoor, in de politiek, overal slaan de data de klok. Chartier zei: ‘Wie een weddenschap organiseert hoeft niet te weten hoe het gaat aflopen in de realiteit, hij hoeft alleen te weten hoe mensen denken dat het zal aflopen.’

Even leek het, want Chartier was een begenadigd spreker, alsof wij op aarde zijn om weddenschappen te organiseren. En mimespeler te worden uiteraard. De kunst van de stilte, volgens Marceau. Wie wil haar niet beoefenen?