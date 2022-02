Even hoorden we het weer raspen uit oude kelen: dat je oorlogsmisdaden ‘in hun tijd’ moet zien

Het ging deze week weer eventjes over de mythe van de neutrale verslaglegging en geschiedschrijving. Over de vraag of er een ‘neutrale’ manier van kijken naar de dingen is, en een andere. Waaruit volgt dat die andere manier per definitie niet neutraal kan zijn, ‘activistisch’ is, of ‘moralistisch’, viezige begrippen. ‘Emotioneel’, hoor je ook weleens. Ook dat woord is beschuldigend bedoeld en wordt opvallend vaak gehanteerd door mensen die de uitzinnigste wereldbeelden huldigen en deze ‘rationeel’ noemen.

Uit oude kelen klonken deze week de raspende geluiden die bij dit debatje horen: dat je met de wijsheid van nu niet kan oordelen over geweld van vroeger. Omdat je ‘de dingen in hun tijd moet zien’. Zo ging het nu eenmaal.

Het verhandelen van Afrikaanse en Aziatische arbeidskrachten valt meestal in dit rijtje, naast alles met de VOC, de WIC en de wonderlijke gewoonte om plompverloren een grondgebied te bezetten om daar peper en goud te roven en de knoet te leggen over de verbijsterde mensen die er al eeuwen woonden. Allemaal ‘in zijn tijd verklaarbaar’. Net als standrechtelijke executies en martelingen door Nederlandse militairen in Indonesië bijvoorbeeld, die deze week in het grote dekolonisatieonderzoek zijn gekwalificeerd als ‘structureel extreem geweld’ waar de politieke en militaire leiding verantwoordelijkheid voor had moeten nemen.

Uit de getuigenissen van abolitionisten, anti-kolonialen, mannen en vrouwen die uit slavernij wisten te ontsnappen, vrijheidsstrijders en soldaten met een geweten, wisten we het allang. Dat er genoeg mensen waren, altijd al, die sommige praktijken ook ‘in hun tijd’ volslagen onverklaarbaar vonden, zich verbaasden over de onaantastbaarheid van witte mannen. We hoorden ze alleen nooit.

Vrijdag rekende ook Frank van Vree in een mooi interview in deze krant nog maar eens een keer af met deze mythe. Hij is onderzoeksleider van de studie naar de strijd die Indonesië heeft moeten voeren om van de Nederlandse overheersing af te komen en de misdaden die de koloniserende macht zich daarbij permitteerde.

Of we niet een verschuiving zien ‘van neutraliteit naar moraliteit’ in de beoordeling van gruwelen tijdens de koloniale periode, was de vraag. Van Vree kauwde op het woord ‘neutraliteit’. Legde uit dat eerdere Nederlandse historici die benadrukten dat we wandaden in Indonesië en de lauwe reactie van opeenvolgende kabinetten daarop ‘in zijn tijd moesten zien’ óók vanuit moraliteit dachten en schreven. Hun moraal, hun perspectief op het koloniale systeem, dat er eenmaal was wat het was. Van Vree: ‘Maar aan wie vraag je dat? Aan de Javanen die in 1830 achterbleven nadat aan Indonesische kant 200 duizend doden waren gevallen tijdens de Java-oorlog? Die vonden dat kolonialisme helemaal niet zo vanzelfsprekend. Ik vind dat wij juist met een objectievere blik kijken. Veelzijdiger. Meerstemmig.’

De moeders die op de slavenmarkt apart van hun kinderen werden verkocht hadden ook een andere blik op het systeem, zou je daaraan toe kunnen voegen. Toch heeft het lang geduurd voordat dit soort perspectieven in geschiedenisboekjes belandde. Net zoals het best lang heeft geduurd voordat breed werd erkend dat het massaal verkrachten van vrouwen – het komt in elke smerige oorlog voor – als oorlogswapen moet worden gezien.

Vooruitgang bestaat. Erkennen dat een verhaal pas rond is wanneer alle hoofd- en bijrolspelers hun kant van de zaak hebben kunnen vertellen, is vooruitgang. Van Vree zei het in de Volkskrant zo: ‘Het perspectief lijkt gekanteld.’