Even ging het nog bijna mis met de huurwet, maar toen liet de Kamer zien hoe het ook kan

De Tweede Kamerleden Henk Nijboer (PvdA, rechts) en Pieter Grinwis (ChristenUnie) tijdens het debat over hun initiatiefwet die van het vaste huurcontract weer de norm maakt. Beeld David van Dam

Over het niveau van de Tweede Kamer wordt de laatste jaren veel geklaagd. Soms is dat terecht. Wie alleen afgaat op de beelden die doorgaans hun weg vinden naar de sociale media zou zomaar de indruk kunnen krijgen dat onze volksvertegenwoordigers de dagen ruziënd, scheldend en elkaar beledigend doorbrengen, met te veel aandacht voor de waan van de dag en te weinig oog voor de hoofdlijnen en de kwaliteit van wetgeving. Maar dat betekent niet dat er nooit iets constructiefs gebeurt.

Ingreep noodzakelijk

De totstandkoming van de Wet vaste huurcontracten is een uitstekend voorbeeld van hoe het ook nog steeds kan. Dat verhaal begon al keurig, met een regeringspartij (de ChristenUnie) en een oppositiepartij (de PvdA) die elkaar vonden in de overtuiging dat een ingreep op de huurmarkt noodzakelijk is. Sinds het tweede kabinet-Rutte de ruimte voor het aanbieden van tijdelijke huurcontracten aanmerkelijk vergrootte, werd die tijdelijkheid de nieuwe norm. Voor verhuurders is het vaak onaantrekkelijk om voor onbepaalde tijd vast te zitten aan huurders, aangezien het pand dan bij verkoop veel minder waard is. Bovendien bleek de tijdelijkheid een uitstekend instrument om huurders eruit te zetten en daarna de huur in één keer aanzienlijk te verhogen voor nieuwe huurders.

Op een markt waar vraag en aanbod in evenwicht zijn, kunnen zulke voorwaarden misschien nog wel worden overgelaten aan de contractonderhandelingen tussen huurder en verhuurder, maar aangezien Nederland kampt met een groot structureel tekort aan woonruimte, staan te veel huurders met de rug tegen de muur. Groeiende onzekerheid is voor veel huurders het gevolg. PvdA en ChristenUnie repareren nu de schade met hun wettelijk verbod op tijdelijke huurcontracten.

Veel sympathie

Even dreigde het mis te gaan toen VVD en CDA het wetsvoorstel midscheeps raakten met twee late amendementen die zo veel uitzonderingen mogelijk maakten dat een deel van het beoogde effect verloren ging. Dat leidde alsnog tot harde verwijten tussen de betrokken Kamerleden, en bijna tot het einde van het hele wetsvoorstel. Maar PvdA en CDA kwamen op tijd tot bezinning en vonden elkaar afgelopen week in een compromis. Het vaste huurcontract wordt de norm, al worden er op last van het CDA twee ontbindende voorwaarden aan toegevoegd: voor mensen die tijdelijk willen verhuren om op termijn ruimte te bieden aan eerstegraads bloedverwanten en voor mensen die gaan samenwonen maar hun eigen huis nog even niet durven verkopen.

Dat zijn precies de verhuurders die ook in de rest van de Kamer op veel sympathie kunnen rekenen. Over de precieze voorwaarden werd donderdag tijdens het debat live onderhandeld, met inspraak van vele fracties en op basis van inhoudelijke argumenten. Het resultaat is een wetsvoorstel dat vrijwel zeker op een ruime meerderheid in beide Kamers kan rekenen en dat het leven voor veel huurders wat beter gaat maken. Dat is wetgeving zoals wetgeving bedoeld is.