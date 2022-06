Eva volgde met haar moeder weer eens een cursus en besefte: ooit zal ik hier zitten met míjn dochter

Mail van de Vrije Academie, het onderwijsinstituut dat ‘kunst & cultuur toegankelijk maakt voor een zo breed mogelijk publiek’: ze gingen verhuizen, ze gaven een feestje, of ik ook wilde komen? Nou inderdaad, prachtig nieuw pand daar aan de Amsterdamse Herengracht, met kunst in het voorgedeelte en een middeleeuwse keuken in de kelder, wie zal het hebben, máár, benadrukte directeur en voormalig kraker Peter van Duinen nog maar eens tijdens zijn praatje: het was ze te doen om de gewone man, ‘de mensen van buiten de ring van Amsterdam’.

Daarom was ik er.

Als gewoon mens volgde ik er destijds de cursus Het ontstaan van Amsterdam, samen met mijn moeder, die toen al in Wormer woonde en ook verder niet overdreven geïnteresseerd is in Amsterdam, maar het was een aardige manier om elkaar nog eens te zien en spreken, want zoals jullie weten zijn mensen van rond de dertig voornamelijk met zichzelf bezig. Vooraf aten we ergens een broodje, in de pauze kletsten we verder en na afloop waren we weer bij, tot volgende week.

Daarin waren we niet de enigen.

Ik volgde sindsdien nog drie van dergelijke cursussen, en weet inmiddels dat je over het menstype dat kunst- en cultuurcursussen volgt ook hele colleges kunt geven.

Mensen die kunst- en cultuurcursussen volgen zijn mensen met oog voor elkaar. Veel D66, veel GroenLinks, misschien een enkele CDA’er (niet in Amsterdam, die bestaan daar niet meer). Het zijn mensen, altijd van middelbare leeftijd, die niet alleen voor de les, maar ook voor het uitje gaan. Mensen die tijdens de cursus de ogen sluiten, stil zijn, rustig ademen, ijverig meeschrijven, op een boterham kauwen, zichzelf krabben, instemmende geluiden maken en op het goede moment juist afkeurende, liefst zo dat de juf het kan zien.

Dat zijn de vrouwen.

De mannen zijn meestal mannen in geruite overhemden die wel vragen stellen, maar daar dan ook vaak meteen zelf het antwoord op geven – spetterende monologen waar de cursusleider maar beter even bij kan gaan zitten.

Cursisten zijn mensen die leergierig zijn, en open, het zijn mensen die Waddeneilanden bezoeken, het zijn mensen met rugzakken en mensen die zich laten vaccineren en mensen die de drie overgebleven toastjes in zilverfolie wikkelen en bewaren en het zijn mensen die recepten uit kranten scheuren en mensen die nog kaarten posten en het zijn mensen die zich in toenemende mate schamen voor ons koloniaal verleden. Er zijn er ook die er zitten voor de geschiedenis van de ander, maar in wezen op zoek zijn naar zichzelf. Ik herinner me een vrouw bij het koffieapparaat die zei dat ze ‘een verborgen potentieel’ in zichzelf had aangeboord.

Ik vind dat mooi.

Buurthuizen, wijkcentra, kerken, verenigingen, dorpstheaters, vrije academies of waar je dan ook maar een cursus volgt, het zijn niet alleen plekken die vista bieden op andere werelden, het zijn ook opvangplekken voor soepele geesten en lenige denkers, voor mensen die iets wíllen, al weten ze niet precies wat, het zijn plekken voor dolende dertigers, voor mannen met het retired husband syndrome en voor vrouwen die op woorden kauwen – en voor moeders die hun dochters missen.

Amsterdam is niet langer mijn woonplaats (over niet al te lange tijd zullen we ook de compleet versjteerde huizenmarkt moeten erkennen als onderdeel van onze kunst & cultuur) en tijd om een nieuwe cursus te volgen heb ik als werkende moeder ook al niet, maar ooit gaat het weer gebeuren, ooit zal ik er weer zitten, op de eerste rij, knikkend, mee mompelend, tas naast mijn stoel en thee in de hand, hopelijk in het gezelschap van míjn dochter.