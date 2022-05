Eva Hoeke graaft in het verleden van haar vader Rob Hoeke: wie was Margio?

Eva Hoeke graaft in het verleden van haar vader Rob Hoeke en daarmee haalt ze weer heel wat overhoop.

Collega Paul Onkenhout in de mail: voor zijn rubriek over namenliedjes wilde hij een keer wat schrijven over Margio, de hit van mijn vader, pianist Rob Hoeke. Of ik een idee had wie Margio was? Ik had een vermoeden maar vroeg het voor de zekerheid mijn moeder, die het net als ik in de hoek van de oude vlammen zocht. ‘Misschien een meisje uit zijn tijd in Zweden?’ Nee, de naam Margio klonk inderdaad niet erg Zweeds. Ik belde een vriend van mijn vader, één van de laatste getuigen, want de mensen met geboortejaar 1939 beginnen zo zoetjesaan op te raken. Hij wist het ook niet. En zo zat er niets anders op dan de vraag alweer op te geven voor hij goed en wel beantwoord was, zoals wel vaker wanneer het gaat om zaken die betrekking hebben op een leven dat grotendeels voor jouw tijd is geleefd.

En dat waren dan nog maar de feiten.

Wanneer een ouder betrekkelijk vroeg overlijdt is dat vooral spijtig, om niet te zeggen ingewikkeld, omdat het eigen karakter ook steeds minder herleid kan worden, wat dan weer leidt tot eindeloos gepuzzel en niet zelden tot een leven dat tot de laatste zucht vervuld blijft van dat van die ander, omdat een mens nu eenmaal eeuwig op zoek is naar zichzelf, en je na de begrafenis overbleef met iemand die er zo verschrikkelijk toe deed, zonder er te zijn. Ook na dik twintig jaar bleef het in wezen onvoorstelbaar dat mijn vader mijn kinderen niet kende, mijn man niet, zelfs mij niet meer, want het kind dat hij op 6 november 1999 gedag zei was allang verdwenen, getransformeerd, ook in letterlijke zin, al mijn cellen waren sindsdien vervangen, sommigen zelfs dagelijks, en uit het kind was een vrouw tevoorschijn gekomen die sterk op haar moeder leek, zeiden de mensen – maar die kenden mijn vader niet. En degene die hem wel hadden gekend, werkelijk hadden gekend, waren uitgedund. Wat overbleef was grasduinen in anekdotes, verhalen, overleveringen, waarbij je ervoor moest oppassen dat je niet ging parelduiken. Wel het artistieke maar niet het egoïsme, nee, zo werkt het helaas niet – je legt óf de hele puzzel, of je legt ’m niet.

En nu was daar Paul Onkenhout, die wilde weten wie Margio was. Bestond Margio überhaupt?

Er was nog één man die het weten kon: gitarist John Schuursma, die eerst bij mijn vader, en daarna in de band Brainbox speelde. ‘Margio was een meisje in Zweden’, zei hij meteen. ‘Dat heeft hij me zelf verteld. Maar misschien heette ze eigenlijk Margot. Wij dichters willen nog weleens wat aanrichten.’

Mijn vader, een dichter? Zo had ik hem nog niet bekeken. En als het verhaal niet klopte gaf het trouwens ook niet, klonk het door de telefoon, want scheppen is scheppen. Ik knikte, nou en of.

De zoektocht naar Margio eindigde in het online krantenarchief van Delpher, waar Paul Onkenhout stuitte op een Telegraaf-interview met mijn vader van 23 mei 1970. ‘Praten met Rob Hoeke verloopt anders dan de meeste interviews, […] voor je het weet gaat het over andere onderwerpen dan muziek. Oorlog, protest, discriminatie, allemaal op een intelligente manier behandeld, wars van alle vooroordeel of fanatisme.

Hoeke: ‘Wat er nog aan vooroordeel is in Nederland tegen bijvoorbeeld langharigen is vooral in de provincie helemaal uit de tijd. Maar voor dit soort vooroordeel behoef je helemaal niet zo ver te gaan. In de vriendelijke parkstad Haarlem bestond café Brinkmann, waar langharigen consequent werden geweigerd, maar waar ieder stuk schorem dat wel een stropdas om had werd toegelaten. Daar gaat zo’n instelling – en dat is inmiddels wel bewezen – aan ten gronde. Niet aan het werkschuwe tuig.’

Selectie, ik weet het.

Maar ik kan weer even vooruit.