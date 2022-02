Europese struisvogelpolitiek tegenover Oekraïne heeft gefaald. Misschien kunnen de Europeanen eindelijk de bakens verzetten

Poetin heeft geconcludeerd dat het Westen zo zwak is dat hij zijn oude droom – Oekraïne terug onder Russische controle – kan uitvoeren. Waarschijnlijk misrekent hij zich over die westerse zwakte, maar dat is begrijpelijk.

Russische tanks die Oekraïne binnenrollen. Europa leefde de afgelopen kwart eeuw in zijn eigen postmoderne universum waarin iedereen collectief deed alsof dit soort dingen nooit meer zou gebeuren in het eigen continent. Maar ze gebeuren wel, en niet voor het eerst. Hoe ver zal president Poetin gaan? Mogelijk heel ver.

Aan geschokte westerse politici die menen dat Poetin nu zijn ware gezicht toont, de wedervraag: welk gezicht toonde hij dan in Georgië in 2008, in Oekraïne in 2014, in Syrië vanaf 2015 en in die (gif)moorden op Europese bodem? Een tik op de vingers en wegkijken maar – dat was de praktische oplossing voor Europese landen verslaafd aan Russisch gas en Russische brievenbusmaatschappijen.

Het Moskouse tafereel maandag was uitermate verontrustend. Eerst de surrealistische vergadering met onderknuppels, daarna Poetins bezeten, beangstigende en intellectueel verwarde toespraak die erop neerkwam dat Oekraïne door Rusland gecreëerd is en eigenlijk dus geen bestaansrecht heeft.

‘Als een opa die dronken wordt op een verjaardagsfeestje en iedereen begint te teisteren met zijn analyse van hoe de wereld echt in elkaar zit’, zo vatte Aleksej Navalny het samen vanuit zijn Siberische strafkamp. Maar Poetin wordt niet dronken, en hij meent wat hij zegt.

Dat veel Europeanen hun neus ophaalden voor Amerikaanse waarschuwingen toont dat niet alleen Poetin in het verleden leeft. Want dit is niet de aanloop naar de Irak Oorlog in 2003, toen de VS logen om zelf oorlog te kunnen voeren. Dit waren waarschuwingen, soms overdreven van toon, voor een door Poetin gefabriceerde crisis, waarbij bekende desinformatietechnieken en provocaties worden gebruikt – net als in 2008 en 2014.

Over Poetins motieven is nu meer duidelijk: het is de post-koloniale pijn van een ingestort Russisch imperium. En de vrees voor democratie en de democratische omwentelingen die in 2003/2004 de politiek van Georgië en Oekraïne voorgoed veranderden. Hierdoor wist Moskou zich in deze landen niet langer verzekerd van een dikke vinger in de pap. In 2014 trad Poetin op toen Kiev zich aan Brussel vastklonk, ditmaal begon de troepenopbouw nadat Zelenski een aan Poetin gelieerde oligarch en diens Russischtalige tv-zenders in de ban deed.

Blijkbaar heeft Poetin geconcludeerd dat het Westen zo zwak is dat hij zijn oude droom – Oekraïne terug onder Russische controle brengen – kan uitvoeren. Dit komt vooral door de ervaring dat het Westen altijd weer terugkomt om de relaties te ‘normaliseren’. Ook na de annexatie van de Krim, ook na MH17 bleef Russisch gas in Duitsland even welkom, net als het zwarte Russische geld in Londen en Amsterdam.

Waarschijnlijk misrekent Poetin zich over die Europese en westerse zwakte. Maar een blik in de achteruitkijkspiegel, na acht jaar oorlog in Oekraïne, maakt het wel begrijpelijk. Voor Europa dient zich nu een wezensvraag aan: de struisvogelpolitiek heeft overduidelijk gefaald. Kunnen de Europeanen eindelijk de bakens verzetten? Te beginnen door hun laffe wegkijken van Russische agressie in Oekraïne om te zetten in een Marshallplan-achtige steun voor dat getormenteerde land?