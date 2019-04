Europese pers jubelt over ‘grande’ Ajax

Juventus, met Cristiano Ronaldo als duur ticket naar de finale, is pijnlijk wakker geschud uit de langgekoesterde droom de Champions League te winnen. De kater is groot, de voorpagina’s van de Italiaanse kranten sparen de Oude Dame niet. ‘Het einde van de wereld’– Apocalisse in grote gele waarschuwingsletters – kopt Corriere dello Sport, een van de drie grote Italiaanse sportkranten.

De voorpagina van Corriere dello Sport: ‘Het einde van de wereld’.

Het bovenschrift ‘Juve uit de Champions: een oneindige obsessie’ is haast overbodig naast het beeld van een verslagen Ronaldo zittend op de grasmat, zijn gezicht verstopt in de handen. Hoe zullen de Fiat-medewerkers, die staakten naar aanleiding van zijn transfer naar Juventus, zich nu voelen?

Dagblad La Repubblica kopt ‘Ronaldo staat alleen’. De meest gelezen sporteditie, de roze papieren La Gazzetta dello Sport, toornt: ‘Einde race: Juve krijgt les van baby Ajax (2-1)’. Het vroege doelpunt van Ronaldo was ‘misleidend’, aldus de krant. Het statement van trainer Massimiliano Allegri, ‘ik blijf’, haalt ook de voorpagina’s.

De voorpagina van La Gazzetta dello Sport: ‘Einde wedstrijd: Juve krijgt les van baby Ajax (2-1)’.

Tuttosport, de sportkrant uit Turijn, geeft alle credits aan een ‘Groots Ajax’ (‘Grande Ajax’), en ‘Golden Boy’ De Ligt, met een berustende onderkop ‘het is goed zo’. De Italiaans landskampioen maakte vorig jaar nog plaats voor Real Madrid op weg naar de halve finale in de Champions League, maar: ‘Waar de club vorig jaar mogelijk bedrogen uitkwam, was de uitschakeling nu volkomen terecht’. De jongens van Erik Ten Hag ‘gaven les in voetbal en tactiek’, schrijft de krant.

Het meest sprekend is het beeld van Matthijs de Ligt (zijn hand bij zijn oor na zijn fenomenale kopbal) op de voorpagina van de thuiskrant: meer nog dan verslagenheid toont dit beeld onoverwinnelijkheid. Wat Juve ook heeft geprobeerd, ‘de bianconeri (wit-zwarten, naar het Juventus tenue) gaan onder aan de Amsterdammers’, schrijft La Gazzetta dello Sport treffend.

Vliegende Hollander

Niet alleen de Italiaanse kranten schrijven vol lof over ‘de kleinkinderen van Cruijf’. Zo haalt Ajax ook de Britse pers, niet verwonderlijk want de tegenstander die Ajax in de halve finale wacht, is hoe dan ook afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk (Manchester City of Tottenham). De BBC vraagt zich al langer of Frenkie de Jong Europe’s next big thing is en roemt ook ‘tieneraanvoerder’ De Ligt. De Champions League race van Ajax is ‘sensationeel’, aldus de nieuwszender.

De Britse krant The Guardian beschrijft het succes van Ajax als ‘een terugkeer naar een ander tijdperk’, en bejubelt de ploeg die ‘de Champions League, die al veel te lang door dezelfde clubs wordt gedomineerd, nieuw leven heeft ingeblazen’.

‘De dans van Ajax’ verleidt volgens de Spaanse sportkrant AS, ondanks het uitschakelen van Real Madrid nog vers in het geheugen, heel Europa. ‘En dat met een team dat maar de helft heeft gekost van wat er in Turijn voor Ronaldo is betaald.’

Dat de Fransen zelf zijn uitgeschakeld (Lyon legde het in de achtste finale af tegen Barcelona) weerhoudt de kritische sportkrant L’Equipe er niet van om mee te doen aan de Ajax-lofzang. ‘Matthijs de Ligt, de vliegende Hollander’ kopt de krant: ‘al op negentienjarige leeftijd toont de jonge aanvoerder ongelofelijke kalmte en autoriteit tegenover grote aanvallers’. Juve is ‘omvergegooid’ na een ‘verblindende’ tweede helft: ‘La belle histoire continue’.

De voorpagina van de Britse sportkrant Sport 360.

Juventus-Ajax op sociale media

Trollen op sociale media weten wel raad met de overwinning van Ajax op Juventus. Een overzicht van de online satirische nabeschouwingen: