Europese marktregels zijn juist goed voor de innovatie

Marktkraam in Den Bosch. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Toen wij in 2018 nog op de weekmarkten in Arnhem en Nijmegen stonden, werd de Europese regeling omtrent het vergunnen van markt- en standplaatsen al volop besproken (Dinsdag, 11/4). Dus zo heel verrassend mag het nieuwe vergunnen voor ambulante ondernemers in Utrecht niet zijn.

Wij botsten in 2013 als nieuwkomers op een dikke muur van tradities, afspraken en veel, heel veel ongeschreven regels die de pikorde op de markt bepaalden. Zo werden wij afhankelijk van de welwillendheid van nauwelijks gecontroleerde marktmeesters.

Het lukte ons omdat we geen concurrentie vormden, maar dit soort van middeleeuws machtsspel zal veel (innovatieve) nieuwkomers ten onrechte ontmoedigen. Dit is even slikken voor de oude garde, maar prima voor toekomstbestendige markten.

Hans Smit, Duiven

Kuikentjes

Hulde aan Frank Heinen dat hij het immense leed in de bio-industrie weer eens aankaart. Met Pasen werden we meer dan genoeg geconfronteerd met afbeeldingen van schattige kuikentjes.

Wanneer daalt het besef nu eindelijk eens in hoeveel van deze gele bolletjes dagelijks worden vergast of levend worden vermalen? Een glazen wand in zo’n destructiebedrijf midden in een winkelstraat, in de hoop onze struisvogeltactieken te ondermijnen. Van mij mag het.

Mieke Thors, Drempt

Lekken

Er is een hoop te doen over het lekken van informatie over de oorlog in Oekraïne. Echter, ik lees bijna dagelijks in de krant over wapens, strategieën, tactieken, verliezen, en waar mogelijke offensieven kunnen komen. Daar voegt dit lek niets nieuws aan toe, Rusland hoeft alleen maar de krant te lezen.

Hans van Noord, Utrecht

Psychische klachten

De helft van de jongeren tussen de 16 en 25 jaar heeft psychische klachten, 70 procent daarvan blijkt zich emotioneel eenzaam te voelen en 59,6 procent sociaal eenzaam. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) deed de oproep om niet te snel met je kind naar de psycholoog te gaan. Anders wordt het allemaal onbetaalbaar.

Maar is het niet beter om het echte probleem aan te pakken? Ik zou zeggen, begin direct met het verbieden van mobiele telefoons op school. In Frankrijk is dat ook gelukt. Want om jongeren een (echte) sociale en emotionele basis en ontwikkeling te gunnen in een belangrijke fase van hun leven, zijn onder andere sociale interactie en leren communiceren belangrijk. Ik zie deze leeftijdscategorie alleen maar naast elkaar zittend op een beeldscherm staren.

Zou het verbieden van deze dingen op school dan niet alvast deels kunnen helpen? Veel geld uitgeven en lijmen en plakken achteraf, is mosterd na de maaltijd. Proberen kan geen kwaad, met de hoop dat er dan wél budget beschikbaar blijft voor de jongeren die het echt nodig hebben.

Margot Rave, ’s Hertogenbosch

Wasmachine

Ik las de rubriek van Jasper van Kuijk over hoe lastig het eigenlijk is om je wasmachine te laten repareren en dat Coolblue daarom een systeem heeft opgezet waarbij de kapotte wasmachine wordt opgehaald en meteen een nieuwe geplaatst en aangesloten wordt. Dat maakt dat het helaas wel onaantrekkelijker je wasmachine te laten repareren.

Ik vind dat zo’n onzin: mijn hele leven al bel ik een witgoedreparateur als mijn machine stuk is, zo te vinden op internet tegenwoordig. De man komt binnen enkele dagen langs, repareert de machine en als dat niet meer kan zegt-ie desgevraagd: nou, ik heb nog een prima tweedehands voor u, ongeveer twee jaar oud, mensen doen die weg wegens samenwonen of wat dan ook. Die brengt-ie, sluit hem aan en neemt de oude mee.

Daar doe ik dan weer vijf tot tien jaar mee. Zo heb ik mijn hele leven nog nooit een nieuwe wasmachine gekocht (ben nu gepensioneerd).

Diana van Hal, Dordrecht

Voedselprijzen

Een paar weken geleden werd een brief van mij geplaatst (O&D, 11/3) waarin ik pleitte voor onmiddellijke afschaffing van de btw op verse groente en fruit. Ik wil daar nu op terugkomen. Ik heb er namelijk geen enkel vertrouwen in dat de supermarkten deze afschaffing volledig ten goede zullen laten komen aan de klant.

Ik lees zaterdag dat wereldwijd de prijzen voor voedsel de laatste maanden flink dalen. Wereldwijd ja, behalve bij ons in de supermarkten. Die ‘zakken’ zijn waarschijnlijk nog niet genoeg gevuld.

R. Dekker, Zaandam

Hart onder de riem

Niemand een ingezonden ‘hart onder de riem’ voor de moed van Marije Vlaskamp? Weten met welk bijltje de Chinezen kunnen hakken is heel iets anders dan er in eigen land mee achterna gezeten worden.

Mark Omvlee, Amsterdam

Vliegen

Sander Schimmelpenninck geeft de indruk dat vliegen voor iedereen bereikbaar is (of moet zijn) en vindt dit onnozel (column, 10/4). Vliegen is volgens hem geen grondrecht.

Uit de statistieken blijkt echter dat bijna de helft van de bevolking niet vliegt. Het gemiddelde ligt weliswaar op zo’n 1,3 vlucht per jaar in Nederland, maar daarbij zitten ook de ‘frequent flyers’ die doorgaans hoge inkomens hebben en links stemmen. Voor de meeste mensen is een vliegvakantie een droom.

Bovendien is mobiliteit een grondrecht en zijn er ook mensen met een laag inkomen, onder meer immigranten, voor wie vliegen de enige manier is om in contact te blijven met familie en geliefden.

Er zijn inderdaad mensen die minder zouden kunnen vliegen, maar dit zijn niet de ‘tokkies’ die dolenthousiast in een Corendon-vliegtuig zitten naar Turkije (niet Bali) om daar te genieten van cocktails die onbetaalbaar zijn in de Hollandse Hamptons.

Toen ik een kind was vloog niemand, maar nu gaat de ene kleuter drie keer per jaar vliegen terwijl de andere kleuter niet verder komt dan de Veluwe. Het is deze toenemende ongelijkheid die Nederland letterlijk in tweeën deelt en het is niet communistisch om dat onterecht te vinden.

Frances Dethmers, Giethoorn