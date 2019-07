Europese kranten over de Europese banencarrousel: ‘Macron ging als dolle stier tekeer’

Er waren veel kardinalen aanwezig tijdens het Brusselse conclaaf, en Ursula von der Leyen was daar niet bij, constateert de Süddeutsche Zeitung in het commentaar. ‘Ze was er zelfs niet als misdienaar’. ‘Dat ze nu president van de Europese Commissie wordt is niet minder dan een politiek wonder’, schrijft de krant. ‘Er is voor deze benoeming tot stand kwam zoveel hoop de grond in geboord, er zijn zoveel verschillende eisen gesteld, zoveel mensen de pas afgesneden dat een oude wijsheid waar het Europa betreft volledig opging: zalig zijn degenen van wie de naam niet wordt genoemd.’

‘Maar één ding is zeker, Von der Leyen is de ideale compromiskandidaat, ze overbrugt de breuk tussen Oost- en West-Europa die zich de laatste dagen aftekende. Compromis is de hoogste Europese vorm van politiek, iets dat ingaat tegen het wereldbeeld van populisten en nationalisten. Dát is de hoogste politieke Europese kunst, de koningsdiscipline. Het was een test voor de bereidheid van Europa om te overleven.’

De krant hekelt de rol van de Europese christendemocraten die een compromis van Merkel afwezen, namelijk spitzenkandidaat Frans Timmermans benoemen. De tweede fout beging president Macron die als een dolle stier tekeer ging en zich tegen deze kandidaat, tegen de Duitsers en tegen de voorkeur van het parlement keerde.’ En Macron ging er, volgens de krant, na afloop met de eer vandoor. Hij bestempelde de uitkomst van al die onderhandelingen na afloop als ‘de vrucht van diepgaande Frans-Duitse samenwerking, en als bewijs dat we kunnen samenwerken met al onze Europese partners’.

De Franse president Macron. Beeld Getty Images

De Oostenrijkse krant Der Standard is het absoluut niet met Macrons visie eens. De krant is zwaar teleurgesteld over de gang van zaken. ‘In plaats van gebruik te maken van de nieuwe positieve stemming na de Europese verkiezingen, zijn deze onderhandelingen verworden tot een walgelijk competitie die Europese voortgang vernietigt. Als je geen verder schade wil doen aan de EU dan moet de Europese Commissie eerst een nieuwe wet invoeren om de top van de EU transparant te kiezen. De EU moet radicaal gedemocratiseerd worden. De show die we nu in Brussel hebben gezien moet de laatste zijn geweest.’

IMF-directeur Christine Lagarde. Beeld AFP

De Financial Times constateert in het commentaar dat Macron de eerste was die tijdens chaotische onderhandelingen maandag kwam met de kandidatuur van Von der Leyen. Daardoor kwam ook de mogelijke benoeming van de Franse Christine Lagarde tot hoofd van de Europese Centrale Bank tot stand. Dat Lagarde, die geen econoom is, nu als tweede vrouw een topfunctie gaat vervullen, was net zo onverwacht als de opkomst van de Duitse politica, aldus de krant. De twee topkandidaten van de socialisten en de liberalen, Frans Timmermans en Margrethe Vestager worden nu in ruil daarvoor allebei vice-president. Schrale toost. De FT constateert tot slot in navolging van Donald Tusk, president van de Europese Raad, dat ‘Europa uiteindelijk een vrouw was’.