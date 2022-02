Europese Hof biedt mogelijkheden bedreiging van de rechtsstaat in de EU aan te pakken

De Hongaarse premier Viktor Orbán (rechts) en zijn Poolse collega Mateusz Morawiecki. Beeld EPA

Het dreigde in Nederland deze week wat weggedrukt te worden door de nationale zelfonderzoeken naar de coronabestrijding en het geweld in Indonesië, maar in Brussel werd intussen een baken verzet: het Europese Hof oordeelde dat de EU de lidstaten mag korten op hun EU-subsidies als ze de rechtsstaat systematisch ondermijnen, waardoor een goed beheer van de Europese geldstroom niet langer is verzekerd. Het kan nog maanden duren voordat de Europese Commissie die stap ook zet, maar in potentie staan er nu tientallen miljarden op het spel.

Dat is de apotheose van de jarenlang oplopende spanning tussen Brussel en de dissidente lidstaten in het oosten, Polen en Hongarije voorop. Die ontwikkelden zich na hun enthousiaste toetreding tot de Unie aanvankelijk in de goede richting, maar wekken inmiddels de indruk dat ze steeds minder met de Europese waardengemeenschap te maken willen hebben. De weigering om corruptie aan te pakken, het knevelen van de onafhankelijke rechterlijke macht, het niet willen meedenken in het vluchtelingenvraagstuk, het schenden van de rechten van minderheden, het aan banden leggen van de media: het zijn stuk voor stuk ontwikkelingen die botsen op de kernwaarden van de Unie, verankerd in de vele Europese verdragen en lidmaatschapsverklaringen die alle landen hebben ondertekend.

Brussel heeft lang geworsteld met dit probleem. De meerderheid in het Europees Parlement, moreel doorgaans hoog te paard, dringt al langer aan op strafexpedities. De Commissie aarzelde, mede vanwege de pragmatische overweging dat elke Europese bemoeienis met binnenlandse aangelegenheden doorgaans averechts werkt en nationalistische politici in de kaart speelt, ook in Nederland.

Het Hof bevestigt dat de commissie nu terecht kiest voor de middenweg: Brussel mag de ‘rechtsstaattoets’ slechts uitvoeren als het gaat om misstanden die het financieel belang van de EU raken. Toch schept dat mogelijkheden. Wie de onafhankelijke rechtspraak beperkt, corruptie onvoldoende aanpakt en de media belemmert in berichtgeving daarover, brengt immers ook al snel de transparante geldstromen, het gelijke speelveld voor bedrijven en het vrije verkeer van goederen en diensten in gevaar.

Laat dat nou net zijn waarvoor de Unie bestaat. Een land dat zelfs daar bezwaar tegen maakt, moet zich afvragen wat het nog zoekt in de EU.