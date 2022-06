Europese christenpolitici in Ahoy op zoek naar gedeeld verhaal

Op een zebrapad voor Ahoy probeert een vroegdronken man, terwijl hem de broek van de billen glijdt, vergeefs overeind te komen. Daar komt Ruth Peetoom, voormalig voorzitter van het CDA. Ze zet de man op zijn voeten. Als hij opnieuw struikelt, dit keer over de stoeprand, sjort ze hem nog eens overeind.

Alsof ze de bijeenkomst waarnaar ze op weg is, van een motto wilde voorzien. In Ahoy is het congres van de EVP, de Europese Volkspartij; Peetoom zal er chef stemmentelling zijn. De EVP is de bundeling van christen-democratische partijen in de Europese Unie. Tusk, Weber, Von der Leyen, Juncker – allemaal EVP-politici. In Rotterdam worden zo’n tweeduizend congresgangers verwacht, ook uit onverwachte landen als Marokko, Libanon en Albanië. Dit congres is een van de grootste politieke bijeenkomsten dit jaar in Nederland. Toch zal je de media er weinig over horen: EVP-congressen zijn vooral voor eigen gebruik.

De Ahoy is klaar voor christen-democratische contacten. Lange wandelgangen voor een babylonisch taalspektakel, kamertjes voor bilaterale afspraken, gordijnen om achter te smiespelen, een Dutch Experience om in een ruimtecapsule of bij een auto op zonne-energie het beeld van een door een Nokia-premier geleid land bij te stellen. Jan-Peter Balkenende signeerde alvast de achterruit: ‘Fantastic car! Success!’

Jan-Peter Balkenende signeerde de Lightyear One

Kamerlid Lucille Werner is spreekstalmeester van het langgerekte programma in de plenaire zaal, waar de stoelen doorgaans onbezet blijven. ‘Een goed teken’, zal Europarlementariër Esther de Lange later zeggen. ‘Zo’n congres is om te netwerken. Europa is veel meer dan in de Tweede Kamer een kwestie van snappen wat bij de ander speelt. Ik heb hier een viersporenagenda met ingebouwd toeval.’

Een week geleden was ik bij het Lubbers-symposium, ook een CDA-evenement maar van meer bedaagde snit. De stemming daar was dienstbaar. Eigen fouten onder ogen zien en missers openlijk erkennen, hield minister Bruins Slot de zaal voor. Politicoloog Tom van der Meer ging een spade dieper: de middenpartijen hebben de regie uit handen laten glippen en bepalen niet meer waar de politieke conflicten over gaan, waardoor de flanken groeien. Gevolg: ‘Consensus zonder voorafgaande waardenstrijd, die leidt tot verdere versnippering.’

Zou bij de EVP voelbaar zijn dat het grootste machtsblok in de EU het debat weer naar zich toe wil trekken? Dat is waar ik in Rotterdam benieuwd naar ben.

Iets van die urgentie hoor ik in de openingstoespraak van Hans Huibers, de nieuwe voorzitter van het CDA. Hij zegt dat we onze welvaart vanzelfsprekend zijn gaan vinden en verwachten dat de overheid voor de rest zorgt. Zo kregen de populisten alle ruimte. Het congres noemt hij ‘a call for action’. Meer vrouwen, meer stedelingen, meer diversiteit wil hij zien. De congresgangers maken zichtbaar dat er nog werk aan de winkel is – al zijn de stedelingen er niet meteen uit te halen.

In de wandelgangen tref ik Kamerlid Mustafa Amhaouch in gesprek met een collega uit Marokko. De grote conflicten?’ Amhaouch kent dat debat uit de CDA-fractie. ‘We hebben het thema van arbeidsmigratie aan de flanken overgelaten. Te lang hebben we om de problemen heen gemanoeuvreerd.’

Esther de Lange dan, aanvoerder van het CDA-smaldeel in Brussel en een van de vicevoorzitters van de EVP. Aan haar lobby heeft Nederland dit congres te danken. ‘Je hoort het besef dat een gedeeld verhaal nodig is’, zegt ze. ‘Zoals het CDA daar al langer naar zoekt. Misschien kan de EVP in dat opzicht van het CDA leren.’

Virginia Dronova op het congres van de Europese Volkspartij: ‘Stuur zware wapens naar Oekraïne.’

Maar wat is dat gedeelde verhaal? Virginia Dronova loopt door de wandelgangen met een blauwgele strik. Ze is internationaal secretaris van Europese Solidariteit, de partij van voormalig president Porosjenko en van burgemeester Klitsjko, en is uit Kyiv gekomen voor dit congres. Voor haar is het gedeelde verhaal duidelijk: ‘Stop met olie en gas uit Rusland, lever zware wapens aan Oekraïne, stem voor de congresresolutie van maximale solidariteit.’ Europese Solidariteit is de grootste oppositiepartij. ‘We hebben genoeg kritiek op president Zelenski’, zegt Dronova. ‘Die bewaren we voor later. Eenheid is nu het belangrijkst.’

Je moet het beste verhaal hebben, had Esther de Lange gezegd. Maar wat dat verhaal is? Dat schuilt in gedeelde christelijke wortels, zou je simpel denken. Juist die heb ik op het congres niet één keer langs horen komen.